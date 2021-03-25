شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : ندعم السلطة الجديدة في ليبيا لاستعادة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى ع لى دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجارى، كخطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسى مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبى باختياره الحر.

وأكد السيسى- خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، أمس، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة- ثبات الموقف المصرى الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذى ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطنى موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً الأمنية والشرطية، بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها حتى الآن، مُثمِّنًا في هذا الإطار دور مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا، في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق الإسهام في توحيد الجيش الوطنى الليبى، والدور الحيوى لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وأكد «المنفى» أن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء أنها أكثر الدول درايةً بالواقع الليبى، معربًا عن عميق تقديره للرئيس السيسى والشعب المصرى للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة القادمة لدعم تحملهم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، بهدف مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصةً من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وكذا نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، وتعزيز جهودها في استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء البلاد، إذ تم التوافق على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من الجانبين خلال الفترة المقبلة.