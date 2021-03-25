شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية : انطلاق الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل والمدرجة خلال الخطة التدريبية للعام المالى الجارى بمركز التنمية المحلية بسقارة، ويستمر على مدار 3 أسابيع، ويستفيد منه 50 متدربًا من الوزارة وجميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات أمس، اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة فى جميع المحافظات، والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية فى تطوير العمل بالمحليات ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصرى، وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 التى تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

وأشار إلى أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل فى المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التى تقوم بتدريبهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء فى المحليات، وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات دون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وأوضح أنه سيتم التركيز على ورش العمل ونماذج المحاكاة فى جميع الموضوعات التى تخص الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات.

ووجه «شعراوى» بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التى يعدها المتدربون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإحدى المشكلات فى المحليات، وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورة وتكريم الأوائل فيها بالحصول على دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم وإطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية، وتحفيزهم على الاستمرار فى التفوق، وتنمية شعور المسؤولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

وينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية: الأولى دورة متقدمة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضى والتخطيط العمرانى، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، إضافة لدورة متقدمة فى اللغة الانجليزية.