شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وحرص الوزير والمحافظ على متابعة بعض أنشطة «توكاتسو» للطلبة داخل الفصل، والاستماع إلى المدرسين والطلاب حول نظام التعليم فى المدرسة.

وقال «شوقى» إن نظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية يرتكز على بناء شخصية الطفل، بالإضافة إلى نظام التعليم الجديد وتطبيق أنشطة «توكاتسو»، التى تساعد على تنمية مهارات الطفل، مضيفًا أن هناك اهتمامًا بافتتاح العديد من المدارس فى جنوب سيناء، ضمن خطة اهتمام الدولة بالتعليم.

وأوضح «فودة» أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين المحافظة والوزارة، وافتتاح العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ومنها المدارس الرسمية الدولية مثل مدرسة النيل الدولية، كما طالب بإعطاء أولوية لتعليم الفتيات داخل الوديان.

وتُعد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هى ثانى مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة، والتى تم افتتاحها فى أكتوبر 2018.