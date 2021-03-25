شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي: نؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق ثلاثي بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد يؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضاف برجر في لقاء خاص لبرنامج آخر الأسبوع مع الإعلامي أحمد مجدي على قناة صدى البلد، تعليقا على تصريحات إثيوبيا عن عزمها ملء خزان السد دون اتفاق، أن الاتحاد الأوروبي يحث كافة الاطراف على الالتزام بالمسار التفاوضي.

وأكد برجر جاهزية الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن الاتحاد يؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى اتفاق.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: “ندعم عمل الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة ونحث الجميع على الالتزام بالحل التفاوضي لملف سد النهضة”.