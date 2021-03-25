شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: خطة تنمية شاملة لقرية تونس خلال 90 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل على وضع خطة واضحة المعالم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لبحث أفضل السبل والآليات لتطوير قرية تونس بمركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أن خطة تنمية شاملة للقرية ستكون جاهزة خلال 3 أشهر بالتنسيق والتشارك بين كافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع موسع مع وفد وزارة السياحة والآثار، أن كافة الجهات المشاركة فى التطوير، بجانب مسؤولى التضامن الاجتماعى، ومسؤولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعمل على تنظيم لقاء فى أسرع وقت بين أهالى القرية ومسؤولى التضامن الاجتماعى لوضع رؤية واضحة لإنشاء كيان مؤسسى لتنمية قرية تونس.

وأشار إلى أهمية إعداد مخطط عمرانى للقرية، بشكل محدد ومقومات واضحة، يتوائم وطبيعتها الريفية والسياحية، مع الاهتمام بالوضع المؤسسى خلال تنفيذ أعمال التطوير بالقرية، والتعاون المتبادل بين القطاعين الحكومى والمدنى بجانب القطاع الخاص، من خلال العمل التشاركى لجعل القرية مقصداً سياحياً متنوعاً عالى الجودة.

وتناول المحافظ، خلال الاجتماع مطالب ومشكلات أهالى القرية، والتحديات التى تواجه التنمية الشاملة بها، وآليات تجاوز تلك التحديات، والبحث عن الحلول الإيجابية لكافة المشكلات بالقرية من نظافة، وتطوير بنية تحتية من طرقٍ ومبانٍ وخدمات عامة، بما يتوائم وطبيعة القرية الريفية، ووسائل المحافظة على هوية المكان.

وأكد «الأنصارى» أن مطالب أهالى قرية تونس مطالب مشروعة للارتقاء بقريتهم ذات الميزات النسبية المتنوعة، مؤكداً أهمية العمل كفريق متكامل للوصول إلى تلبية تلك المطالب وهذه الاحتياجات بشكل مناسب يتلاءم وطبيعة المنطقة الريفية.

وأكد أن المحافظة تعمل على تطوير قرية تونس من خلال إحكام التعامل ووضع التشريعات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقرية، بما يحفظ هويتها، فضلاً عن توفير الخدمات ووضع القواعد المنظمة للاستثمار بالقرية، والحفاظ على الكيان القائم، والعمل على الامتدادات العمرانية.

ولفت محافظ الفيوم إلى أهمية إعداد اللافتات الإرشادية الخاصة بجميع المناطق السياحية والأثرية بما يتواءم وطبيعة كل مكان، فضلاً عن تأهيل خدمات الكهرباء، وتوفير مكتب بريد، وتطوير شوارع قرية تونس بما يحفظ هويتها البيئية والريفية، مثلما سيتم تنفيذه بطريق مدق وادى الحيتان، بعد معاينته بواسطة مسؤولى الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول، أيضا، استعراض الرؤى المختلفة لتنمية قرية تونس، مع المحافظة على البعدين البيئى والجمالى لها، وآليات استغلال الميزات النسبية للموقع، وتطوير المهن اليدوية والتراثية بها، والعمل على الارتقاء بالمنتجات الحرفية بالقرية، والتوسع فى فتح ورش جديدة لصناعة الخزف، وكذلك مدارس تعليم تلك الصناعة، وتقنين أراضى أملاك الدولة، والاشتراطات البنائية بالقرية.

وأوضح الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أن قرية تونس بها العديد من الصناعات الحرفية والبيئية المتنوعة، ويأتى على رأسها صناعة الخزف، موضحاً أن القرية تشارك بمعرض نادى الزهور بالقاهرة، مؤكدا أنه يجب ألا تستأثر حرفة دون أخرى بالعرض فى فعاليات المعارض المختلفة، فبجانب أعمال الخزف توجد أعمال الفخار، والسجاد اليدوى، وأعمال جريد النخيل، وغيرها من الحرف اليدوية، لافتاً إلى أهمية دعم تلك الصناعات من قبل الجهات المعنية، وتنظيم الدورات التدريبية وإقامة ورش العمل لإتقانها

ولفت نائب المحافظ إلى أنه تم إعداد بيان تفصيلى لقرية تونس، بشأن ملف التقنين، وتمت مراجعة كل قطع الأراضى الخاصة بأملاك الدولة بالقرية، مع وضع العديد من الاعتبارات خلال وضع ملف التقنين للدراسة لميزات القرية المتنوعة، وقام مسؤولو مركز ومدينة يوسف الصديق بالرفع المساحى لتلك الأراضى بالقرية.

وقالت الدكتورة إيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المواقع السياحية، إنه رغم التحديات ومواجهة فيروس كورونا إلا أن العمل بالقطاع السياحى يسير بخطى متسارعة، وخاصة فى قطاع السياحة الداخلية لتنمية الأماكن السياحية برؤية جديدة ومختلفة ومنها قرية تونس، لجعلها منطقة جذب سياحى، من خلال تسليط الضوء على ميزاتها النسبية وأنشتطها المتنوعة وتطور منتجاتها.

وأكدت أهمية مواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمى وإنشاء منصات إلكترونية للتسويق والترويج لمنتجات القرية، والعمل على تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، مشيرة إلى أن وزارة السياحة تعمل على تنظيم سلسلة معارض «تراث مصر» مع إتاحة الموقع بشكل مجانى لعرض المعروضات التراثية، مع فتح المواقع الأثرية والمتاحف للعرض، مع وجود ورش حية بالمعارض، لافتةً إلى أهمية إعداد فيلم وثائقى عن قرية تونس.

واستعرض أهالى قرية تونس بعض المشكلات والمطالب التى تتصل بالتلوث السمعى والبيئى، وحركة المركبات بالقرية، وتنظيم عمليات المرور، والتوعية المجتمعية، والتسويق للمنتجات، وتوفير الخدمات العامة، وظهور الأنشطة التى لا تتوافق وطبيعة القرية، والعمل على إطلاق مبادرة للنظافة بالقرية، بمشاركة جميع الفئات العمرية، فضلاً عن نشر التوعية بأهمية الحرف اليدوية بالمدارس.