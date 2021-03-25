شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن نوال السعداوي: لا نستطيع الحكم على آخرتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز الحديث عن الاخرة وعن أي شخص هو في النار أو الجنة، فكلنا عباد لله نطمع في رحمته، فنحن لا نستطيع الحكم على أحد بالجنة أو النار ولسنا مندوبين العناية الالهية، أو نتكلم باسم الله.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لا يجوز الحديث عن أحد، والدكتورة نوال السعداوى، على الجميع ان يتقى الله، فحسابها عند الله، وعلينا أن نحترم حرمة الموتى حتى لو في خلاف معهم، ونتبرا إلى الله من كل أرائها التي خالفت الشرع، ولا نستطيع أن نقطع لأحد بجنة أو نار».

واستكمل: «الذى يتزيد على الله له النار، والذين يبتغون فساد المجتمع ونشر المثلية، والذى يعق والديه في النار، لكن لا نقول المعين، إلا من عينه الله ورسوله سواء بالجنة أو النار، فنحن نشير هنا إلى الأفعال وليس المعين».