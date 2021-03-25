شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة من ليبيا.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الرئيس السيسى يؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة من ليبيا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطنى موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

الرئيس السيسى: تشرفت باستقبال محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تشرفه اليوم، باستقبال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فى إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسى الليبى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

القمر الأحدب يقترن بنجم قلب الأسد الليلة فى مشهد يرى بالعين المجردة بسماء مصر

يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس، اليوم الخميس، 25 مارس 2021 وحلول ظلمة الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

"العربية": مصدر دبلوماسى فرنسى يؤكد بدء انسحاب الميليشيات من ليبيا

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل، نقلا عن مصدر دبلوماسى فرنسى، بدء انسحاب الميليشيات من ليبيا، وقال المصدر: "لاحظنا حركة فى انسحاب المرتزقة من ليبيا".

"محسودين".. توقعات الفلك لمواليد برج الحمل خلال الفترة القادمة.. فيديو

بث تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم حور محمد، استعرض خلالها أبرز توقعات الفلك لمواليد برج الحمل خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات قبل قليل في التعاملات بسوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1732 دولار مقابل 1739دولار.

الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 6 أمتار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأحمر وخليج السويس، من غد الجمعة 26 مارس إلى الإثنين 29 مارس 2021.

الحكومة توافق على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة "حدائق العاصمة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: مصر دائما العامل المرجح فى تسوية الأزمة الليبية

أعرب رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وهو الأمر المتوقع من القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمناً فى هذا الإطار دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا فى إطار العلاقات الممتدة والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق المساهمة فى توحيد الجيش الوطنى الليبى، فضلاً عن الدور الحيوى لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة فى هذا الصدد.

غلق جزئى لمحور روض الفرج أعلى جزيرة الوراق لمدة 10 أيام لصيانة الفواصل

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج فى الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق، على بعد 100 متر تقريبا من كوبرى تحيا مصر وذلك بالتناوب، حيث سيتم غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات لعدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من يوم السبت الموافق 27 مارس الجارى، وحتى يوم الاثنين الموافق 5 أبريل المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتي الساعة 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وزير التعليم: هدفنا إحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفى

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم فى فعاليات مؤتمر "المسار الرقمي.. اتجاهات حديثة فى التعليم"، والمقام فعالياته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2021، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من خبراء تطوير التعليم من مختلف دول العالم.

"الأعلى للإعلام" يتقدم بشكوى للنائب العام ضد عضو بهيئة تدريس إعلام القاهرة

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تابع بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، والذين طالهم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021.

الرئيس السيسى: مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية فى مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية، بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.

بدء تطعيم كبار السن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسويس.. صور

أعلنت مديرية الصحة والسكان فى السويس، بدء تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من بمركز طبى مبارك.