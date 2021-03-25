قافلة الأزهر الدعوية بجنوب سيناء تعقد حلقات نقاشية مع سيدات مدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عقد الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ عبد اللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وواعظات الأزهر، الخميس، حلقات نقاشية مع سيدات الجبيل أطراف مدينة طور سيناء.

ودار النقاش حول الاستعداد لشهر رمضان وقضايا المرأة في المجتمع، ونقل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لسيدات طور سيناء، تحيات الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر.

وأجاب عامر على مجموعة من الاسئلة المتنوعة الخاصة بالصلاة والصيام وحقوق المرأة، ووجه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على حسن رعايته للقافلة، مثمنا الجهود التي بذلت في هذا الصدد.

من جانبه تناول الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء، أهمية التسامح بين الناس وخصوصا عند الإقبال على شهر رمضان، وضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عفا عن أهل مكة يوم الفتح رغم ما ناله من أذى عظيم.

جدير بالذكر أن القافلة تشمل كل مدن ووديان الجنوب وتستمر لمدة أسبوع، جزء منها دعويا، والآخر مساعدات عينية لسكان الوديان.