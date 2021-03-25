خلال جلسة حمام مغربي.. النيابة تحقق في وفاة كوافيرة وإصابة عروس بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالعياط، اليوم الخميس، التحقيق في وفاة كوافيرة وإصابة عروس، نتيجة تعرضهما لاختناق، خلال جلسة حمام مغربي في العياط.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، والاستعلام عن حالة العروس لسماع أقوالها.

البداية عندما تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بمصرع كوافيرة، وإصابة فتاة نتيجة تعرضهما لاختناق، وبإجراء التحريات، والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن الكوافيرة خلال إجراء جلسة حمام مغربي للعروس المصابة، تعرضتا لاختناق بسبب استنشاق البخار، ما أسفر عن مصرع الكوافيرة، وإصابة العروس، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.