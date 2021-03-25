شكرا لقرائتكم خبر عن معرض خيري في «طب عين شمس» وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم طب المجتمع والتنمية وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالتعاون مع الدعم الطلابي بالكلية معرض خيري للملابس ومستلزمات المنزل للطلاب بأسعار رمزية.

ويستمر المعرض على مدار يومى 24، و25 مارس بمدرج قسم طب المجتمع ويخصص العائد منه لمستشفيات جامعة عين شمس تحت إشراف وتنسيق الدكتورة نيرة سامي، الأستاذ بقسم طب المجتمع والتنمية وطب الصناعات.

وشددت الجامعة خلال المعرض على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المشددة حيث لا يسمح بالتواجد بالمعرض دون ارتداء الماسك الطبى، كما كان هناك حرص على تحقيق التباعد الاجتماعى وعدم دخول أكثر من خمسة أفراد داخل القاعة مع استخدام معقم اليدين عند الدخول.

معرض خيرى بطب عين شمس وسط إجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

معرض خيرى بطب عين شمس وسط إجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

معرض خيرى بطب عين شمس وسط إجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا