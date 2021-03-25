شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية تقدم شكوى بالسب والقذف ضد عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة تلقيه شكوى من إحدى الإعلاميات تفيد بنشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالاً على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حمل «إهانات وتشهير» بالشاكية على حد ما ذكرت في الشكوى المقدمة، ما يشكل جريمة طبقاً لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، وذكر البيان أنه ترتب على هذا النشر من أضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية، وتنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.

وندد المجلس في بيان الخميس، بكل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية، ويلحق الضرر والأذى النفسي والمعنوى بها وبأسرتها، بالاضافة إلى التأثير على عملها ومستقبلها المهني.

وأكد المجلس القومى للمرأة تقديم كافة الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغ للنائب العام لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفقا لما جاء بالدستور المصري والقانون.