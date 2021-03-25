شكرا لقرائتكم خبر عن حروب الجيل الرابع .. مسابقه للمعلمين والطلاب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق إدارة الموهوبين والتعلم الذكى في القليوبية مسابقة تحت عنوان «حروب الجيل الرابع حرب العقل والنفس» للمعلمين والطلاب في جميع مدارس محافظة القليوبية برعاية وكيل الوزارة ياسر محمود

قال اشرف محمود مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية ان المسابقة عبارة عن بحث ورقى أو عروض تقدمية بور بوينت على ان لاتقل صفحات البحث عن ثمانى صفحات ولا تزيد عن اثنى عشر صفحة

وأضاف أنه يجب ان يكون البحث واضحا ومسموح بأن يكون البحث بخط اليد أو كمبيوتر مدعوم بالصور

ومن يريد الاشتراك بعروض تقدمية بوربوينت بشرائح واضحة مدعومة بالصور والفيديوهات على اسطوانة CD

اوضح تبدء المسابقة في الاول من ابريل على ان تسلم الاعمال لاقسام موهوبين الادارات التعليمية في نهاية شهر مايو أو تسلم الاعمال لادارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم

اشار انه سيتم تكريم العشر الاوائل من المعلمين والعشر الاوائل للطلاب من قبل وكيل الوزارة بشهادات تكريم وميداليات في احتفالية

قال ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية ان الهدف من المسابقة ان يعرف المعلمين والطلاب اثر حروب الجيل الرابع في نشر الاكاذيب والافكار المغلوطة التي تؤثر على العقل والفكر التي تدمر الاجيال والاوطان