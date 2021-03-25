شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطود يتابع مشروع تبطين ترعة السلامية البحرية بطول 9 كيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها داخل المدينة في جنوب الأقصر.

مشروع تبطين ترعة السلامية فى الطود

وشملت جولة رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الاقصر متابعة الأعمال الجارية لتبطين لترعة السلامية البحريه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بطول 9000 متر، حيث تم تنفيذ 5000 متر طولي بالترعة، حيث يجري التنسيق مع هندسة ري الأقصر لإزالة أي عقبات أثناء التنفيذ.

مشروع تبطين ترعة السلامية فى الطود

مشروع تبطين ترعة السلامية فى الطود

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تنفيذ الصرف الصحي لشبكات خطوط الانحدار بالشوارع الفرعية بمنطقة الفتاتيح بقطر 200 ملي ليتم ربطها بالخطوط الرئيسية بقطر 450 مل.

مشروع تبطين ترعة السلامية فى الطود

مشروع تبطين ترعة السلامية فى الطود

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة