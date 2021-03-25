شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الوطني للمشاركة يبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بالمشروعات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم ٢٤ مارس ٢٠٢١، بمقر وزارة الخارجية، اجتماعاً لمناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المشروعات الكبرى، والذي يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بأن تتقدم مصر بعدد من المشروعات الكبرى للتعاون مع الاتحاد خلال الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٧، في إطار اتفاقية المشاركة، والخطة الاقتصادية والاستثمارية الأوروبية الجديدة لدول الجوار الجنوبي.

وقد خُصص الاجتماع لمناقشة المشروعات الكبرى لوزارة النقل، والتي تتضمن أربعة مشروعات للنقل الحضري، حيث استعرض ممثل وزارة النقل التفاصيل الأساسية للمشروعات، موضحاً ما تمثله من إضافة هامة لجهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير قطاع النقل، ومبرزاً المعدلات السريعة لتنفيذ المشروعات، والتي تنتقل بقطاع النقل إلى مستوى تكنولوجي غير مسبوق.

من جانبه، أعرب ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي عن الترحيب والاهتمام بالتعاون مع مصر في مشروعات النقل المقترحة، خاصةً وأن النقل الحضري يمثل أحد مجالات أولويات تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

تم الاتفاق بعد مناقشات وتبادل الآراء بشأن التفاصيل الخاصة بالمشروعات، لاسيما الآليات التمويلية والإطار الزمني للتنفيذ، على استمرار تبادل المعلومات بين الجانبين المصرية ووفد الاتحاد الأوروبي بشأن ما يُستجد من تطورات بين الجانبين بشأن هذه المشروعات، بهدف التوصل إلى توافق محدد حول كافة جوانب المشروعات، وتحديد حجم المنح المقدمة من المفوضية الأوروبية، في ضوء المخصصات الجاري تحديدها لمصر بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى من البنوك ومؤسسات التنمية الأوروبية.