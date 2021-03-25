شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 مخالفة بمخازن الأدوية والصيدليات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشات الصحية والصيدليات ومخازن الادوية ، لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس المستجد.



قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم خلال الحملات تحرير 21 مخالفة من خلال المرور على 161 صيدلية ومخزن للأدوية بجميع مراكز المحافظة، مؤكداً استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة لتحقيق عملية الانضباط.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نسرين علام مدير عام الادارة العامة للصيدلة، انه تم تحرير 21 مخالفة تنوعت المخالفات بين عدم وجود صيدلي متخصص، وضبط ادوية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين