شكرا لقرائتكم خبر عن يُعتقد أنها لأحد صيادي مركب بورسعيد .. العثور على بقايا جثة قذفتها الأمواج في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم العثور على بقايا جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إنه يُعتقد أنها لأحد صياديين مركب بورسعيد المصري، مؤكدة على استدعاء الأدلة الجنائية لموقع العثور على الجثة في محاولة للتعرف على هوية صاحبها.

يذكر أنه تم العثور على جثة صياد مصري يدعى ماهر جابر عبيد 48 عامًا، من بورسعيد، قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الـ20 من فبراير الماضي.