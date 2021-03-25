شكرا لقرائتكم خبر عن «أمي هي أمك».. مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر بمشاركة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء مبادرة لتكريم الأمهات الأكثر احتياجًا بمدينة العريش، تحت عنوان«أمي هي أمك».

وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، قائد فريق البصيرة، أن أعضاء الفريق قاموا بتوزيع الهدايا الرمزية على السيدات العاملات البسيطات والأكثر احتياجا في مختلف أسواق مدينة العريش، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم المصري للمرأة وعيد الأم.

أضاف «الشاعر»، أن فكرة المبادرة دعم صاحبات الكفاح، والذين يبحثن عن الرزق عن طريق بيع المنتجات والخضروات في مختلف أسواق مدينة العريش، للحصول على جنيهات قليلة آخر اليوم، لتدبير احتياجات الأسرة.

بدورها قالت عايدة سليم، عضو المجلس القومي للمرأة، على مشاركة المجلس في المبادرات التي تتعلق بالمرأة السيناوية وتوفير حياة كريمة لها..مشيرة إلى أن الهدف من مبادرة «أمي هي أمك»، تكريم المرأة التي تكافح من أجل أسرتها البسيطة.

مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا

مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا

مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا

مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا

مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا

مبادرة لأصحاب البصيرة لتكريم الأمهات الأكثر إحتياجًا