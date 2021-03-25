شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: ضبط 320 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي ببركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين بشن حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات بيع اللحوم والأسماك بمركز ومدينة بركة السبع.

أسفرت عن ضبط 50 كجم لحوم مفرومة، 21 كجم لحوم قطع، 14 كجم كبدة مجمدة، 121 كجم فراخ جميعها غير صالحة للإستخدام الأدمي، 13،5 كجم لحم ضأن مذبوحة خارج السلخانة بإجمالي مضبوطات 219,5 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وفى ذات السياق، أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 168 محضر تمويني تنوع ما بين 71 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و97 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات تحرير محضرين بمركز الباجور ضد أصحاب مطاعم لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم وأجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي بإجمالي مضبوطات 100،50 كجم.

يأتي هذا في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.