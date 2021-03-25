مكافحة التطرف: 20 عاما من الحرب على الإرهاب: مفترق طرق أم طريق مسدود؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

* بروس هوفمان

أستاذ في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون وزميل أول في مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي في مجلس العلاقات الخارجية



مع اقتراب الذكرى السنوية العشرين لبداية الحرب على الإرهاب، كيف يمكن للولايات المتحدة والغرب إدارة صراع مستمر لا يظهر أي بوادر للتراجع؟ إن التركيز الطويل الأمد على استهداف القادة والجماعات الإرهابية دون معالجة فعالة للأيديولوجية التي تحفزهم وتنشطهم أثبت حتى الآن أنه عجز على وقف انتشار السلفية الجهادية، ناهيك عن التوصل لـ حل حاسم لهذا الصراع. ويعد كسر هذا الركود الآن أمرًا بالغ الأهمية بقدر ما هو في الوقت المناسب. فهناك حاجة إلى استراتيجية ومنهج جديد أكثر توازناً يدمج بشكل أفضل مجموعة متنوعة من الأدوات الحيوية غير الحركية إلى جانب الأدوات الحركية لتحويل الطريق المسدود الحالي الذي تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم في مفترق الطرق الأكثر جدوى وإنتاجية.

مقدمة

لقد أصبحت الحرب على الإرهاب أطول صراع مسلح مستمر في تاريخ الولايات المتحدة.1 وقد استمرت لفترة أطول من مشاركة أمريكا في الحربين العالميتين وتجاوزت حتى الفترة التي كان الجيش الأمريكي يشارك بنشاط في العمليات القتالية خلال حرب فيتنام. ولقد كلف الولايات المتحدة أكثر من 5 تريليون دولار ولقى أكثر من 7000 جندي عسكري أمريكي حتفه.3 ومع ذلك، ومع دخول الحرب على الإرهاب عقدها الثالث، فإن أي نوع من أنواع الانتصار الحقيقي يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

ولقد أسفرت عشرون عاماً من القتال عن نتائج متباينة، بن لادن والبغدادي قد ماتا، ولكن الحركات التي أسسها وقادها كل منهما لا تزال نشطة. وخالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وغيرهما من عناصر القاعدة المسؤولين عن هجمات 11 أيلول/سبتمبر مسجونون، ولم يحدث سوى إدانتهم بجرائمهم ولكن لم تتم محاكمتهم بعد. وقُتل عشرات الآلاف من الإرهابيين، ولكن مئات الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم أيضاً- سواء من جراء الإرهاب أو من جراء الخسائر الجانبية في العمليات العسكرية.، وعلى الرغم من كل ذلك، هناك الآن على الأقل أربعة أضعاف عدد المنظمات الإرهابية السلفية الجهادية عما كان في أحداث 11 سبتمبر.

وربما لكان بن لادن مسروراً إذا كان اليوم على قيد الحياة. فالحرب التي أعلنها قبل ربع قرن ما زالت مستمرة. وقد نجا تنظيم القاعدة من أكبر هجوم في التاريخ موجه ضد جماعة إرهابية. جيل جديد من المجندين يقاتلوا حالياً في صراع قد بدأ قبل أن يولد العديد منهم. وعشية هجمات 11 سبتمبر، توقع بن لادن أن استشهاده عندما يأتي «سيخلق المزيد من أسامة بن لادن». وقد كان محقاً.

ربما لكان بن لادن مسروراً إذا كان اليوم على قيد الحياة. فالحرب التي أعلنها قبل ربع قرن ما زالت مستمرة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، ربما يكون الوقت ملائماً لتقييم الموقف التاريخي الذي تم الإعلان عنه لأول مرة من قبل ثلاث إدارات رئاسية؛ بإعادة النظر من جديد في سبب استمرار الحرب على الإرهاب والمراوغة في الانتهاء الحاسم منه؛ والنظر في كيف أثرت على الدولة التي بدأت فيها والتي دعت وقادت إليها.

فيمَ أخطأنا؟

في 20 أيلول/سبتمبر 2001، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش في خطاب أمام الشعب الأمريكي وجلسة مشتركة خاصة للكونغرس، قائلاً: أيها المواطنين، خلال الأيام التسعة الماضية، شهد العالم باسره حالة من الاتحاد المعهود في البلاد، فبلدنا قوي«. وأضاف»لقد تأثرت كل أميركا مساء يوم هذه المأساة لرؤية الجمهوريين والديموقراطيين ينضمون معا على درج هذا الكابيتول وتغنوا قائلين 'بارك الله في أميركا'... إن حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، ولكنها لا تنتهي هناك«ولن ينتهي الأمر حتى يتم العثور على كل جماعة إرهابية لها امتداد عالمي ويتم وقفها وهزيمتها».

ونظراً للاستقطاب الذي يتغلغل في الولايات المتحدة اليوم، فلا يمكن تصور أنه في وقت ما مثل أعقاب أحداث 11 سبتمبر، عندما كان كلا الطرفين، البيت الأبيض والشعب الأميركي متحدين وملتزمين إلتزاماً حازماً بمثل هذا التعهد الضخم.

إن فكرة وقوف الممثلين المنتخبين لكل من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد معاً وتغنيهما معا في انسجام يبدو الآن تذكيراً غريباً بماضٍ بعيد يبدو ضائعاً. ونظراً للحقد والإنقسام وللإستقطاب السائد في الولايات المتحدة اليوم، فلا يمكن تصور أنه في وقت ما مثل أعقاب أحداث 11 سبتمبر، عندما كان كلا الحزبين، وكلا المجلسين التشريعيين، البيت الأبيض والشعب الأميركي متحدين بهدف واحد مشترك وملتزمين إلتزاماً حازماً بمثل هذا التعهد الضخم.

وكان بوش قد حذر من أن هذا لن يكون مثل أي حرب خاضتها الولايات المتحدة من قبل. كما حذر من أنه لن تكون هناك «نتيجة سريعة»، كما حدث قبل عقد مع حرب الخليج الأولى ضد العراق. كما أنها لن تشبه الاعتماد الحصري على القوة الجوية بدلاً من القوات البرية التي شهدتها الولايات المتحدة في كوسوفو بعد بضعة أعوام فقط. وأوضح قائلاً: «ينبغي للبلد ألا ينتظر حدوث معركة واحدة بل حملة طويلة، حملة لم يسبق لها مثيل في تاريخنا». ومع ذلك، لم يكن أحد ليعتقد آنذاك أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيظلون منخرطين في هذه الحرب نفسها بعد عقدين من الزمان.

وكان من المقرر أن تكون الحرب على الإرهاب مختلفة في أحد الجوانب الرئيسية الأخرى. فكان من المقرر أن تكون حرب أفكار وكذلك حرب حركية. وعلى الرغم من أن بوش لم يستخدم هذه العبارة المحددة في خطابه، إلا أن مفهوم جلب الحرية والديمقراطية للشعوب المحرومة حتى الآن من هذه القيم كوسيلة من وسائل التصدي للتطرف كان مفهوماً ملموساً وواضحاً منذ البداية. وتساءل الرئيس قائلاً: «أن الأمريكيين يسألون لماذا يكرهوننا؟» وأضاف مجيباً: «انهم يكرهون ما يرونه هنا في هذه القاعة: حكومة منتخبة ديموقراطياً، أما زعمائهم فهم الذين نصبوا أنفسهم». إنهم يكرهون حرياتنا: حريتنا في إعتناق الأديان، وحريتنا في التعبير، وحريتنا في التصويت ونتفق ونختلف مع بعضنا البعض.«

إن مفهوم جلب الحرية والديمقراطية للشعوب المحرومة حتى الآن من هذه القيم كوسيلة من وسائل التصدي للتطرف مفهوم ملموس وواضح منذ البداية.

إن النجاحات المبكرة القوية التي تحققت في أفغانستان من قبل أعداد صغيرة من جنود القوات الخاصة في الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية؛ عملاء شعبة الأنشطة الخاصة لدعم التحالف الشمالي،8 في نهاية المطاف سيتم استبدالها بنهج ملحوظ أكثر تقليدية. إن سرعة وسهولة هزيمة طالبان وطمس وجود تنظيم القاعدة في بلادهم قد كانت سبباً في تعزيز قناعة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بأن إتقان المؤسسة العسكرية الأمريكية للتكنولوجيا الذي لا مثيل له لا يمكن وقفه ضد كل الأعداء ــ سواء كانوا التقليديين أو غير النظاميين.

عدم قتل أو أسر بن لادن ومجموعة كبيرة من مقاتليه في تورا بورا في ديسمبر 2001، إلى جانب انتصار الولايات المتحدة البيرهي في مارس التالي خلال عملية أناكوندا في وادي شاه- كوت، كان من المفترض أن تثير مخاوف بشأن التحديات، في محاربة الخصوم غير النظاميين والمراوغين والمسلحين بأسلحة خفيفة من خلال الاعتماد على القوة الجوية وعلى القوات البرية متوسطة الحجم عمداً.9 في التفكير في تجاربه الخاصة خلال الحرب الأنغلو-أفغانية الثانية، وفسر الكولونيل سي كالويل، وهو يتأمل تجاربه الخاصة أثناء الحرب الأنجلو أفغانية الثانية، كيف أن أسلاف طالبان من البشتون في القرن التاسع عشر قد قاوموا بفعالية وألغوا في نهاية المطاف التكنولوجيا الفائقة والقوة النارية لخصومهم العسكريين التقليديين الغربيين. وكانت هذه هي النقطة هي وجه التحديد التي أوضحها في عام 2007 اختصاصي الجيش الأمريكي سالفاتوري جيونتا، أول متلقي على قيد الحياة لميدالية الشرف الأمريكية منذ حرب فيتنام، بعد اشتباك دامي بشكل خاص في نهر كورينغال في أفغانستان الوادي. قال: «الجيش الأغنى والأكثر تدريباً، تعرض للضرب من قبل رجال يرتدون قميص طويل وسروال فضفاض ومعهم بنادق ايه كيه.»

وبحلول ذلك الوقت، كانت حركة طالبان تقاتل بالفعل الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في ذلك البلد وحلفائها من الولايات المتحدة والتحالف لمدة خمس سنوات طويلة. وفي الواقع، استغرق الأمر من طالبان شهورًا فقط لإعادة تنظيم صفوفها والتعافي من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، الأمر الأكثر إشكالية هو أن الولايات المتحدة كانت الآن مشغولة تمامًا بالغزو الوشيك للعراق.

- قال الاختصاصي بالجيش سالفاتور جيونتا، أول متلقي على قيد الحياة لميدالية الشرف الأمريكية منذ حرب فيتنام، في عام 2007 «الجيش الأغنى والأكثر تدريباً، تعرض للضرب من قبل رجال يرتدون قميص طويل وسروال فضفاض ومعهم بنادق ايه كيه»

ريتشارد ايه كلارك، مستشار الرئيس جورج بوش لمكافحة الإرهاب، الذي عمل بعد ذلك كمنسق وطني للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب في عهد الرئيس ويليام جيفرسون كلينتون والرئيس بوش: كتب في كتابه في ضد كل الأعداء، سرده لعام 2004 للأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر ورد الولايات المتحدة، قائلاً: «لم يكن علينا غزو العراق بعد 11 سبتمبر». كان الدخان لا يزال يتصاعد من البنتاغون في اليوم التالي،13كما يتذكر، عندما ركز رامسفيلد انتباهه بشكل مباشر على «الحصول على العراق». وفي رأي كلارك، «بعد التعرض للهجوم من قبل القاعدة، علينا الآن أن قصف العراق رداً على ذلك، وسيكون مثل غزونا للمكسيك بعد أن هاجمنا اليابانيون في بيرل هاربور.» ما لم يكن يعرفه بأي يقين في ذلك الوقت، ولكن ربما كان يخشى منه، أنه بالإضافة إلى تحويل الموارد الحيوية عن مطاردة أسامة بن لادن وكبار قادة القاعدة، فمن شأن غزو العراق في آذار / مارس 2003 أن يورط الولايات المتحدة في تمرد مُنهِك وطويل الأمد- مع العواقب السياسية والإقتصادية الداخلية الدائمة. ومع ذلك، لم تلق اعتراضاته آذاناً صاغية في تصميم إدارة بوش على الإطاحة بصدام. وإن الفشل في الكشف عن أدلة على إنتاج العراق وتخزينه لأسلحة الدمار الشامل- المبرر الرئيسي لغزو البلاد- من شأنه أن يوجه ضربة قاسية للثقة المحلية والعالمية في القيادة الأمريكية. وستعاني مكانة أمريكا الأخلاقية أكثر مع ما تم الكشف عنه بعد عام من الانتهاكات وحالات التعذيب في سجن أبوغريب سيئ السمعة.

لم يهدر تنظيم القاعدة الكثير من الوقت في تمهيد الطريق لهذه الفرصة الذهبية لتخفيف الضغط عن الحركة في جنوب آسيا وإعادة تموضع نفسها بقوة في الصدارة في الدفاع عن المسلمين وعن أراضي المسلمين.

بالنسبة للقاعدة، لا يمكن أن يأتي الغزو في وقت أكثر ملاءمة، فقد أعطت الحركة مساحة التنفس التي تحتاجها للتعافي وإعادة التنظيم. كما أكد الغزو مزاعم بن لادن القديمة بأن الولايات المتحدة والغرب يشنان حربًا عدوانية على الإسلام وعلى الشعوب الإسلامية، مما أدى أيضًا إلى استدراج المجندين إلى صفوفه.17 وكان «إعلان الحرب ضد الأمريكيين» الذي أصدره بن لادن في 23 آب / أغسطس 1996، قد جاء في هذا المعنى. وكان زعيم القاعدة قد رسم صورة حية للإسلام تحت الحصار من قبل الولايات المتحدة والغرب الذي كان نيته غزو واحتلال أراضي المسلمين من أجل السيطرة على إمدادات النفط في المنطقة. كما أن بكائه بشأن معاناة الأطفال العراقيين نتيجة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991 كان بالمثل.18 لا بد أن تحليل بن لادن الذي مضى عليه ما يقرب من عقد من الزمن قد صدم أتباعه وكثيرين آخرين على أنه تحليل نبوي. بالفعل، لم يهدر تنظيم القاعدة الكثير من الوقت في تمهيد الطريق لهذه الفرصة الذهبية لتخفيف الضغط عن الحركة في جنوب آسيا وإعادة تموضع نفسها بقوة في الصدارة في الدفاع عن المسلمين وعن أراضي المسلمين.

خلال الأسابيع التي سبقت الغزو، كان سيف العدل، أحد كبار قادة العمليات في القاعدة آنذاك واليوم، منشغلاً بإحياء الدعوة إلى المقاتلين الأجانب الذين دعموا كفاح المجاهدين ضد احتلال الجيش الأحمر لأفغانستان لمدة 20 عامًا في وقت سابق، وسيثبت دوره المحوري في العراق بين عامي 2003 و2009 وفي وقت لاحق خلال فترة حكم الدولة الإسلامية على أجزاء من ذلك البلد وسوريا من عام 2014 إلى عام 2019. ولطالما كان الاستدعاء للدفاع عن أراضي المسلمين ضد الغزاة الغربيين وتأثيرات الكفار الأخرى قوة دافعة قوية للإيديولوجية السلفية الجهادية. ولقد عبر عنها عبدالله عزام بشكل أساسي، والذي سلطت رسالته الضوء على الالتزام الجماعي (فرض كفاية)، حيث يتحتم على المسلمين ان يأتوا لمساعدة المسلمين أينما كانوا يتعرضون للتهديد، مما أدى بشكل فعال إلى حشد الدعم الدولي للجهاد الأفغاني في الثمانينيات.19 وتستمر هذه الرسالة في الظهور بشكل بارز في دعاية الجماعات الإرهابية التي تواجه الجهود المدعومة من الولايات المتحدة وتلك التي تبذلها الدول الغربية والحليفة للمساعدة في بناء القدرات المحلية لمواجهة هذه التهديدات بشكل أفضل وتعزيز الأمن والاستقرار على الصُعد المحلية والوطنية والإقليمية.

في سلسلة من المقالات المنشورة على الإنترنت بعنوان «في ظل الرماح»، قدم العدل نصائح عملية للمقاتلين الأجانب المحتملين الذين كانت القاعدة تستدعيهم للقتال في العراق وشرح كيف يمكن استخدام حرب العصابات بشكل فعال ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف. واستمرت هذه الدعوات للقتال على قدم وساق بعد أن استولت القوات الأمريكية على بغداد في أبريل 2003، مع موقع النداء، الموقع الرئيسي للقاعدة في ذلك الوقت، والذي أعلن فضائل استخدام حرب العصابات لاستهداف القوات الكافرة التي تحتل إحدى عواصم الإسلام، واستشهد دعاة تنظيم القاعدة بمهارة إلى دروس التاريخ البارزة- بما في ذلك هزيمة أمريكا في فيتنام والجيش السوفيتي في أفغانستان- لدعم هذه الحجة، تحت عنوان «حرب العصابات هي أقوى سلاح يمتلكه المسلمون، وهي أفضل طريقة لمواصلة الصراع مع العدو الصليبي»، وقد أوضحت هذه الأطروحات كيف أن:

هذه هي الطريقة التي طردت الاستعمار الصليبي المباشر من معظم بلاد المسلمين، والجزائر أشهرها ... كانت المحاولات الناجحة لإلحاق الهزيمة بالغزاة باستخدام حرب العصابات كثيرة، ولن نوضحها. ومع ذلك، فقد أثبتت هذه المحاولات أن الطريقة الأكثر فعالية للضعفاء ماديًا ضد الأقوياء هي حرب العصابات. «

وهكذا اغتنمت القاعدة بكل سرور الفرصة التي أتاحها لها العراق لإشراك أعداء الإسلام في مسرح آخر للعمليات، وليس الأمر بالمفاجئ بتاتا. لطالما أشاد بن لادن نفسه بالفضائل غير المتكافئة لحرب العصابات، ففي مخاطبته الولايات المتحدة في «إعلان الحرب» المذكور أعلاه، أكد أنه «يجب أن يكون واضحًا لكم أنه بسبب عدم توازن القوة بين قواتنا المسلحة وقوات العدو، يجب اعتماد وسيلة قتال مناسبة، أي باستخدام قوى خفيفة وسريعة الحركة تعمل في سرية تامة. وبعبارة أخرى، فإن الشروع في حرب عصابات كان يشارك فيه أبناء الأمة، وليس القوات العسكرية». لاحقًا، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2004، تفاخر بن لادن بالسهولة التي استطاعت بها القاعدة:

«لاستفزاز هذه الإدارة وإغراءها ... [و] جعل أمريكا تعاني من خسائر بشرية واقتصادية وسياسية دون تحقيق أي شيء ملحوظ بخلاف بعض الفوائد لشركاتها الخاصة.

هذا بالإضافة إلى خبرتنا في استخدام حرب العصابات وحرب الاستنزاف لمحاربة القوى العظمى المستبدة، حيث استنزفنا روسيا إلى جانب المجاهدين لمدة 10 سنوات، حتى أفلست واضطررت إلى الانسحاب مهزومة.

«لذلك نحن نواصل هذه السياسة في استنزاف أمريكا إلى درجة الإفلاس، إن شاء الله، ولا شيء عظيم على الله».

وفي غضون عامين من هجومها في الحادي عشر من سبتمبر، حاصرت القاعدة الولايات المتحدة على هذا النحو في حربين استنزاف في منطقتين مختلفتين- بكل ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. كما أعرب رامسفيلد عن أسفه في كانون الأول (ديسمبر) 2002: «نحن نعلم أننا نقتل الكثير، ونستولى على الكثير، ونجمع الأسلحة، نحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان هذا هو نفس الفوز».بعد ما يقرب من عقدين من الزمان ما زلنا لا نعرف.

وفي ذلك الوقت أيضًا، شرح رامسفيلد أيضًا بشكل لا يُنسى كيف «تخوض الحرب مع الجيش الذي لديك، وليس الجيش الذي قد كنت ترغب أو ترغب في الحصول عليه في وقت لاحق» عندما تم تحديهم من قبل الجنود الأمريكيين بشأن عدم كفاية معداتهم والمركبات المدرعة غير الكافية.24 هذه العبارة، مع ذلك، كانت مضللة بشكل فادح. ومنذ أن تولى منصب وزير الدفاع، أعطى رامسفيلد الأولوية لتحويل الجيش الأمريكي إلى قوة قتالية حديثة من القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة لرومسفيلد، أدت الثورة في الشؤون العسكرية في التسعينات إلى تغيير جذري في الحرب وتجنب الحاجة إلى نشر القوات على نطاق واسع. كان يعتقد أن جيلًا جديدًا من الذخائر الدقيقة التي يتم إطلاقها جوًا والموجهة بالليزر إلى جانب تحسين (الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) يمكن أن تهزم بسرعة أي عدو. لقد أثبتت حرب الخليج الأولى الكثير وأنها ضد عدو تقليدي، وكان غزو أفغانستان قد فعل ذلك مؤخرًا ضد عدو غير تقليدي. «لست متأكدًا من الحاجة إلى الكثير من القوة بالنظر إلى ما تعلمناه عن الخروج من أفغانستان»، كانت إرشادات التخطيط التي أعطاها رامسفيلد للجنرال تومي فرانكس في تحديد حجم قوة الغزو العراقي.

وبدا أن الغزو كان بدون عوائق والانهيار السريع لجيش صدام قد أكد نهج رامسفيلد. استغرق الأمر 20 يومًا فقط للاستيلاء على بغداد وبعد خمسة أسابيع من بدئها، انتهت حرب الخليج الثانية. «في معركة العراق»، أعلن بوش إعلانه الشهير على سطح طائرة يو إس إس أبراهام لنكولن تحت لافتة كتب عليها، «المهمة أنجزت»، «لقد انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤنا».27 ولكن أعداء أمريكا الإرهابيين والمتمردين كانت لديهم أفكار أخرى. وكما لاحظ ونستون تشرشل منذ فترة طويلة: «بغض النظر عن استغراق القائد في صياغة أفكاره، فمن الضروري أحيانًا أخذ العدو في الاعتبار.»

بالنسبة للقاعدة، كانت فائدة العراق البارزة وسيلة فعالة لشغل القوات العسكرية الأمريكية وصرف الانتباه الأمريكي عن جنوب آسيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت خطط القاعدة لجعل العراق جحيماً على الأرض بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها في التحالف خططاً ناجحة. وفي الذكرى الثالثة لهجمات 11 سبتمبر أشاد أيمن الظواهري باستراتيجية الحركة. وقال: «أصبحت هزيمة أمريكا في العراق وأفغانستان مسألة وقت ... الأمريكيون في كلا البلدين بين نارين، إذا استمروا ينزفون حتى الموت وإذا انسحبوا يفقدون كل شيء».29 وعلى الرغم من أن القادة العسكريين الأمريكيين وصفوا بتفاؤل تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق نتيجة الغزو بأنه خلق «مصيدة ذباب» إرهابية من شأنها جذب ثم تسهيل قتل إرهابيي القاعدة- فمن الواضح أن الظواهري كان لديه وجهة نظر مختلفة.30 «بعد عامين من تورا بورا» لاحظ في ديسمبر 2003 أن «إراقة الدماء الأمريكية بدأت في الازدياد في العراق وأصبح الأمريكيون عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم».31 وبالنسبة للقاعدة، كانت فائدة العراق البارزة وسيلة فعالة لاشغال القوات العسكرية الأمريكية وصرف الانتباه الأمريكي عن جنوب آسيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذه اللحظة الحرجة، تمكنت القاعدة من إعادة تجميع نفسها وإعادة البناء. ومن المحتمل أيضًا أن يكون التحول الهائل للأصول الاستخباراتية والموارد الأخرى من أفغانستان وباكستان إلى العراق قد ساهم أيضًا في قدرة بن لادن على عدم كشفه حتى عام 2011 عندما حوصر وقُتل على يد قوات البحرية الأمريكية في أبوت آباد. وربما ليس من قبيل المصادفة تماما أن الولايات المتحدة كانت في ذلك الحين بصدد استكمال انسحاب آخر أفرادها قواتها العسكرية من العراق.

واليوم، يظل الاستقرار والأمن في العراق سلعتين قابلتين للتلف. وبعد مرور ثمانية عشر عاماً، ما زالت بذور الديمقراطية التي كان مخططو الغزو يأملون في غرسها في بغداد، ومن ثم السماح لها بالانتشار في المنطقة بأسرها، لم تتحقق بشكل مأساوي، ولكن أدت تجربة أمريكا الكئيبة في العراق إلى عواقب غير مقصودة لنشر البؤس والموت والدمار المستمر هناك، وقد امتد ذلك إلى الدول المجاورة أيضًا. وبعد مرور 20 عاماً من تحرير أفغانستان من حكم طالبان، دخلت الولايات المتحدة بحماقة في اتفاقية مستعجلة والتي تتمتع بكل الإمكانية لإعادتهم مرة أخرى إلى السلطة..32

كما حذر وزير الخارجية كولن باول الرئيس بوش في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003، «ستتحكم بكل آمالهم وتطلعاتهم ومشاكلهم. ستمتلكها كلها». كانت هذه هي «قاعدة الفخار» الشهيرة لـ بارن لباول: أنت من كسرتها، إذا فأنت تمتلكها«.33 وبعد مرور عقدين من هذا التحذير لا يجعله أقل أهمية اليوم مما كان عليه في ذلك الوقت. إن دور الولايات المتحدة، مهما كان غير مقصود، في تحريك القوى القوية التي تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في العديد من الأماكن يفرض بالتالي التزاماً أخلاقياً ثابتا بعدم فك الارتباط أو تحويل ظهورنا للمشاكل التي ساعدنا في خلقها. وفي الواقع، قد يكون تنظيم القاعدة وداعش والجماعات التابعة لهما وفروعهما ذات نفوذ غير متناسب في العديد من المواقع، لكنهما لا يمثلان حتى الآن الأشخاص الذين يعيشون هناك. وعلى الرغم من التحديات العديدة والتقدم غير المتكافئ، فإن المؤسسات الديمقراطية التي ساعدنا في تأسيسها في أفغانستان والعراق قد نجت رغم ذلك من تقلبات الحرب على الإرهاب في العقدين الأولين. وفي هذه المرحلة من الحرب على الإرهاب، عندما وصلنا إلى مفترق طرق بالغ الأهمية، فإن السؤال المهيمن هو ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة والغرب استدعاء القدرة على التحمل وحشد مواردهما القوية وتأثيرهما للمساعدة في التخفيف من حدة الظروف والمظالم المحلية التي تستولى عليها هذه الجماعات الإرهابية بشغف. واستغلالها لتكريس سيطرتها الخبيثة على السكان المحليين. والأمر البديل وغير الجذاب هو إجبار هذه الشعوب والأماكن على التطرف الاستبدادي والديكتاتوري الذي يتعارض بشكل مباشر مع قيمنا ومصالحنا الوطنية.

الطريق إلى الأمام

ثمة دافع كبير اليوم لإنهاء الحرب على الإرهاب. فالقضية التي وحّدت الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في الولايات المتحدة خلال الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية لعام 2020، والحملة الانتخابية نفسها، كانت التزام الحزبين بما عبّر عنه الرئيس السابق دونالد ترامب بـ «إنهاء حقبة الحروب التي لا تنتهي».

وفور فوز بايدن بالترشيح في مارس الماضي، كتب في مجلة فورين بوليسي كيف أن «الوقت قد حان لإنهاء الحروب إلى الأبد... إذ إن بقاءنا عالقين في صراعات لا يمكن الفوز بها يستنزف قدرتنا على القيادة في قضايا أخرى تتطلب اهتمامنا، ويمنعنا من إعادة بناء أدوات القوة الأمريكية الأخرى».

وهكذا، ومع دخول الحرب على الإرهاب عقدها الثالث، يتعين على الولايات المتحدة أن تتصدى للسؤال عما إذا كانت قد وصلت إلى مفترق طرق أم إلى طريق مسدود. وهل لا يزال من الممكن تحقيق النصر، أو حتى لا يزال مرغوباً فيه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟ أم هل من المرجح أن تُثبت الجهود المستمرة عدم فعاليتها مثلما كانت دائماً، وبالتالي سيكون محكوماً عليها بالفشل؟

«لقد نسينا واحدة من المبادئ الأساسية لحرب العصابات: العصابات تربح الحرب عندما لا تخسرها، أما الجيش التقليدي فيخسر الحرب إذا لم ينتصر فيها». — هنري كيسنجر، في ذروة حرب فيتنام عام 1969

في ذروة حرب فيتنام عام 1969، أوضح هنري كيسنجر سبب فشل أمريكا في تحقيق نصر حاسم بقوله: لقد خضنا حرباً عسكرية، بينما خاض خصومنا حرباً سياسية. وسعينا إلى الإنهاك الجسدي، بينما سعى خصومنا إلى إرهاقنا نفسياً. وخلال هذه العملية، نسينا واحدة من المبادئ الأساسية لحرب العصابات: العصابات تربح الحرب عندما لا تخسرها، أما الجيش التقليدي فيخسر الحرب إذا لم ينتصر فيها«.

وينطبق تشخيصه على تجربة أمريكا في حربها على الإرهاب بصورة خاصة. فباستثناء فترات وجيزة، خاضت الولايات المتحدة الحروب التي أرادت خوضها، وليس الحروب التي كانت موجودة. وعلى غرار حرب فيتنام، شنت الولايات المتحدة حرباً حركية إلى حد كبير، وتبنت منذ البداية الاستنزاف المادي من خلال الغزو والاحتلال. وعندما فشل ذلك، انتقلت إلى قطع رأس القيادة الإرهابية، مع إيلاء اهتمام غير كاف للقضايا السياقية والبيئية والاستراتيجية الأوسع التي تسهل هذه العمليات الحركية المهمة، ولكنها أيضاً تواجه بصورة حاسمة الدعم الشعبي للإرهابيين والمتمردين.

«لم يعد أعداء أمريكا دولاً قومية لديها أجهزة عسكرية كبيرة يمكن العثور عليها واستهدافها وتدميرها وهزيمتها».

وهكذا اعتمدت الطريقة الأمريكية في الحرب دائماً على التفوق التكنولوجي والقدرات الحركية. وهو توجُّه أكدته النتائج السريعة لحرب الخليج الأولى وغزو أفغانستان والعراق. ولكن رغم تجنّبها الاحتلال في عام 1991 التزاماً بقراري الأمم المتحدة رقم 660 و678 بشأن العراق، إلا أن حملات الإرهاب والتمرّد التي ظهرت في أعقاب غزو كل من أفغانستان والعراق تطلبت اتباع استراتيجية مختلفة وتكتيكات أكثر توافقاً معها. وفي كلتا الحالتين، لم يعد أعداء أمريكا دولاً قومية لديها أجهزة عسكرية كبيرة يمكن العثور عليها واستهدافها وتدميرها وهزيمتها. إذ كان تنظيم القاعدة وحركة طالبان ولاحقاً داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) عبارة عن حركات عابرة للحدود، عقيدتها الدفاع الصارم عن المسلمين والأراضي الإسلامية، ويتردد صدى جوهر سرديتها إلى ما هو أبعد من مناطق الصراع الذي تخوضه كل منها. وهكذا، في حين حققت الولايات المتحدة نجاحاً كبيراً من الناحية التكتيكية في قتل قادة تنظيم القاعدة وطالبان وداعش وجنودهم أو القبض عليهم، إلا أنها لم تحقق نجاحا مماثلاً في مواجهة جاذبيتهم الأيديولوجية، وقدرتهم على تجنيد متطرفين جدد وشحن المتعاطفين والمؤيدين، وبالتالي إبقاء صراعاتهم حيّة.

افترضت الاستراتيجية الأمريكية في الحرب على الإرهاب أيضاً أن لدى هؤلاء الأعداء جميعاً مركز ثقل تقليدي، وأنه يمكن هزيمتهم من خلال استهداف الأفراد في المقام الأول. وبناءً على ذلك، كانت الاستنتاج المنطقي هو أنه ينبغي قتل كبار الزعماء ومساعديهم أو إيداعهم في السجن، وهكذا سيتوقف الإرهاب والتمرد العالميين. وعليه، ركز المجتمع العسكري والاستخباراتي الأمريكي اهتمامه على مطاردة زعماء الجماعات المتطرفة والقضاء عليهم، دون فهم الديناميكية الأساسية لاستراتيجية أعدائنا التي اعتمدت على عمليات المعلومات بقدر اعتمادها على العنف. وعلى أي حال، نادراً ما نجحت استراتيجيات قطع الرأس في مواجهة حملات الحشد الجماهيري للإرهابيين أو المتمردين. وذلك أيضاً لأنه فيما يتعلق بتنظيمي القاعدة وداعش، كانت قدرتهم على مواصلة الصراع انعكاساً مباشراً لقدرتهم على تعزيز استمرارهم باعتباره أيديولوجيا ومفهوماً. وكما أشارت تينا براون، عميدة إعلام ما بعد الحداثة، في مقولة لا تُنسى، فقد «حوّل التقاء سرعة الإنترنت في القرن الحادي والعشرين وتعصب القرن الثاني عشر العالم إلى مكان سريع الاشتعال». وتردد صدى رسائل المقاومة والكراهية والتعصب هذه خارج منطقة جنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام لتخترق العالم الإسلامي بأكمله، بما في ذلك الشتات في الغرب. وهذا ما جعل وزير الدفاع آنذاك روبرت غيتس يشكو في عام 2007 من أنه «من المحرج جداً أن يكون تنظيم القاعدة يجيد إيصال رسالته عبر الإنترنت أكثر من أمريكا»، وقال في مناسبة أخرى «إن من يتفوق علينا في مجال الاتصالات هو رجل يعيش في كهف».

«قفزت الولايات المتحدة من طرف الغزو والاحتلال إلى طرفٍ آخر أصبحت فيه حتى عمليات نشر قوات مكافحة الإرهاب المتواضعة مثيرة للجدل».

ومما زاد الأمور سوءاً أن الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية متسقة ونهج متماسك لشن الحرب على الإرهاب. فقد قفزت من طرف الغزو والاحتلال إلى طرفٍ آخر أصبحت فيه حتى عمليات نشر قوات مكافحة الإرهاب المتواضعة مثيرة للجدل. وبناءً عليه، فإن وجود القوات الخفيفة على الأرض المُعتمِد على الهيمنة التكنولوجية الأمريكية الذي جرى تبنيه في بداية الحرب على الإرهاب تحوّل بدافع الضرورة إلى عمليات لنشر قوات أكبر نتيجة «الاندفاعات» خلال السنوات في كل من العراق وأفغانستان، ومن ثم تحوّل إلى عمليات انسحاب لقيت شعبيةً على الصعيد السياسي، إلى أن أصبحت الآن حتى عمليات النشر الصغيرة نسبياً لقوات الاستشارات والتدريب والاستخبارات وغيرها من أفراد الدعم غير مُستساغة سياسياً. لكن استراتيجية مكافحة الإرهاب التي ترى أن أي انتشار خارجي للقوات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية في مهام التدريب والدعم لأصدقاء أمريكا وحلفائها أمراً غير مقبول على الإطلاق لهو ضرب من الخيال وفي غاية الخطورة. إذ يتطلب تحقيق التوازن المناسب -بالنظر إلى تضاؤل الدعم الشعبي وتزايد التحديات المالية التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا- اتباع نهج يجمع بين الجهود الحركية وغير الحركية بصورة أكثر فاعلية مع دخول الحرب على الإرهاب عقدها الثالث.

«لا تنتهي الحرب إلا عندما يقول العدو إنها انتهت. فربما نعقد أنها انتهت، أو نُعلن أنها انتهت، لكن الحقيقة هي أن للعدو رأي في الأمر أيضاً». — الجنرال جيمس ن. ماتيس

عادة ما تأتي الحرب الفكرية متأخرة، هذا إذا حدثت أصلاً، وتصحبها مبادرات لمكافحة التعصب والتطرف العنيف غالباً ما تكون غير مدروسة وتنقصها الموارد وسيئة التنفيذ. وفي هذه الأثناء، لم يتمكن أعداؤنا من النجاة فحسب، بل وتضاعفت أعدادهم وتنوعاتهم. فقبل نحو عقد ونصف من الزمن، حذر غيتس من أنه «ربما نتوقع أن الحرب غير المتكافئة ستكون الركن الأساسي لساحة المعركة المعاصرة لبعض الوقت. لكن هذه الصراعات ستكون ذات طبيعة سياسية في الأساس، وتتطلب استخدام جميع عناصر القوة الوطنية. ولن يكون النجاح مجرد مسألة فرض الإرادة، بل سيكون بالأحرى وظيفة لتشكيل سلوك الأصدقاء والخصوم، والأهم من ذلك، كل من بينهما». ومع ذلك، واصلت الولايات المتحدة قياس التقدم أو الفعالية من منظور حركي وليس أيديولوجي. لكنها لم تنتصر في الحرب الباردة بالمعركة الحركية بالأفكار، بل انتصرت الولايات المتحدة والغرب لأننا أدركنا ذلك، وبالتالي ركزنا جهودنا على تقويض جاذبية الشيوعية وكشف آمالها الزائفة ووعودها الفاشلة.

يفضّل الكثيرون اليوم تجاهل هذه الرسالة أو إنكارها، لكن الحرب على الإرهاب لن تنتهي مهما كنا نرغب في ذلك. فكما صرح الجنرال جيمس ماتيس، قائد القيادة المركزية الأمريكية آنذاك، في عام 2013، مردداً مقولة تشرشل: «لا تنتهي الحرب إلا عندما يقول العدو إنها انتهت. فربما نعقد أنها انتهت، أو نُعلن أنها انتهت، لكن الحقيقة هي أن للعدو رأي في الأمر أيضاً». واليوم، اختار أعداؤنا مواصلة هذه الحرب بشكل لا جدال فيه. وبناءً عليه، ستعتمد هزيمتهم على قدرة الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب وسياسة الأمن القومي على التأقلم والتكيف مع التغيّرات التي نراها في طبيعة خصومنا وشخصيتهم والصراعات التي يخوضونها. ويستلزم ذلك الاعتراف ولو متأخرين بواقع غير مريح يتعارض مع نمط الحرب الأمريكية: إن النجاح في مكافحة الإرهاب والتمرد لا يمكن أن يكون مسعىً عسكرياً فحسب، بل يجب أن تتبعه أيضاً أنشطة سياسية واجتماعية واقتصادية وأيديولوجية ومعلوماتية، وهي الأنشطة التي سبق أن أقر بها غيتس في منعطف حرج في حرب أمريكا على الإرهاب. والمشكلة بالطبع هي أن هذه الأساليب غير الحركية التي لا تُقدّر بثمن لديها تاريخ طويل من دعم الخطاب الحماسي الذي نادراً ما يقابله تحديد الأولويات والتمويل الكافي.

«إن النجاح في مكافحة الإرهاب والتمرد لا يمكن أن يكون مسعىً عسكرياً فحسب، بل يجب أن تتبعه أيضاً أنشطة سياسية واجتماعية واقتصادية وأيديولوجية ومعلوماتية».

ويكمن التحدي الرئيسي اليوم في إبطال مفعول مواطئ القدم المحلية التي تمكن تنظيم القاعدة وداعش في بعض الحالات من تحويلها إلى مراكز وطيدة. ومن الضروري مواصلة تقديم مستويات متواضعة من التدريب العسكري الأمريكي والغربي، فضلاً عن القوات الاستشارية، لبناء القدرات المحلية للتصدي لقوة الإرهابيين السلفيين الجهاديين وقدراتهم. إذ من المرجح أن الحفاظ على استراتيجية أكثر توازناً لمكافحة الإرهاب متزامنة مع التهديدات وأولويات الأمن القومي الأمريكي لن يكون أسهل فحسب، بل إنها ستزيد أيضاً من النفوذ الأمريكي وتقويه من خلال تكوين ثقة متجددة في التزامنا وموثوقيتنا. فقد أدت التقلبات الشديدة في السياسات الأمريكية لمكافحة الإرهاب واستراتيجياتها على مدى العقدين الماضيين إلى تكوين الظروف التي وجدت فيها الحركات الإرهابية المتعثرة مُتنفسا لإعادة التجمع وإعادة تنظيم صفوفها. كما فتحت الباب أمام التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار غير المرغوب فيها. حيث أدى عدم الاتساق الأمريكي -سواء تجاه إيران في العراق، أو روسيا وإيران وتركيا في سورية، أو روسيا وتركيا في ليبيا- إلى تعقيد الأمن الإقليمي وإطالة أمد الصراع.

مع ذلك، لطالما كانت الحرب على الإرهاب لا تتعلق بتضارب المصالح الوطنية فحسب، بل تتعلق بالقيم أيضاً. لذا، فإن الأمر الأكثر أهمية هو الالتزام الجاد والمستدام على المدى الطويل بتقويض الأيديولوجيا المتطرفة التي تساهم في جعل الإرهاب مُغرياً وتمكن هذه الحركات من التعرّف على المظالم المحلية والتلاعب بها ونسجها في سردية عالمية مُقنعة تصبح منبعاً للتطرف والعنف. ولا تزال الرغبة في التنمية الاقتصادية العادلة والمستدامة، والحكم الفعال، والنهوض بحقوق الإنسان الأساسية، والوعد بالديمقراطية التي حرّكت الربيع العربي قبل عقد من الزمن، وثيقة الصلة بالرسائل المعاصرة المطلوبة. وكما رأينا خلال العقدين الماضيين، فإن الأعداء والتهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى مُراوغة وفي غاية التعقيد لدرجة أنه لا يمكن التغلب عليها بقطع رأسها فقط. لذلك يجب أن تعطي استراتيجيتنا الأولوية للعمليات المعلوماتية بنفس النشاط والتركيز اللذين يفعل بهما أعداؤنا ذلك. وكما جادل الخبير الاستراتيجي الأمريكي شون ماكفيت فإن «الغرب يحتاج إلى تحديث لعبة حرب المعلومات. وإلى أن يحدث ذلك، سيواصل أعداؤها الذين يشنون الحرب في مجال المعلومات -وهم الغالبية- التفوق عليه».

وبناء عليه، فإنه في غياب هذا الاعتراف ستظل الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب عالقة في الطريق المسدود الذي تجد نفسها فيه اليوم: ارتكاسي بطبيعته بدلاً من أن يكون استباقياً، وليس لديه القدرة على التعرف على التغيرات المهمة في أسلوب عمل أعدائنا وطريقتهم في التجنيد والاستهداف، ناهيك عن أن يتوقعها. لذا سيعتمد النجاح في العقد الثالث من هذه الحرب على قدرتنا على تسخير تفوقنا التكنولوجي، والقوة الحركية الساحقة للجيش الأمريكي، لتكون جزءاً من جهود أكبر وأشمل لمواجهة أيديولوجية أعدائنا بصورة أفضل، وأيضاً تجهّز أصدقاءنا وحلفاءنا الإقليميين والمحليين بالأدوات اللازمة لمقاومة هذه التهديدات على نحو أفضل.