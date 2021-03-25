شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مصر وكينيا مساء اليوم، في إطار الجولة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا 2021، ويحل منتخب مصر ضيفا على كينيا في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بملعب نيايو الوطنى .

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة «بي إن سبورتس 4»، حيث سيبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الخامسة والربع بظهور الثلاثي أحمد فؤاد ووائل جمعة وهيثم فاروق، على أن يقوم بالتعليق أحمد الطيب.

قناة مفتوحة تنقل المباراة :

ويبحث عشاق كرة القدم في مصر عن القنوات المفتوحة والتي ستنقل مباراة مصر وكينيا مباشرةً بعيدا عن القنوات المشفرة :

وكشفت تقارير صحفية أن التلفزيون الرسمي الكيني (KBC)، سينقل مباراة مصر وكينيا، على الهواء مباشرة، بشكل مفتوح.

وتبث القناة إرسالها على القمر الصناعي (Express AMU1) في الموقع المداري 36.1 شرقًا على التردد 12207 H و1226 V وعلى القمر الصناعي Eutelsat 10A في الموقع المداري 10 شرقًا على التردد 3647 R

كما سيبث الموقع الرسمي للقناة، مباراة مصر وكينيا من خلال الرابط :

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف، عن جزر القمر، صاحبة المركز الثاني، بينما يحتل منتخب كينيا، المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، يليه منتخب توجو، في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط من أجل الوصول للكاميرون، ويأمل المنتخب في حسم تأهله رسميًا، إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وسيكون الفوز أو التعادل على أقل تقدير، كافيًا لمنتخب «الفراعنة» لحجز بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا، دون انتظار المباراة المقبلة في القاهرة أمام جزر القمر، في الجولة الأخيرة.