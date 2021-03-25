شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط أمن الجيزة يتسلمون مهام عملهم بعد اعتماد حركة التنقلات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم ضباط مديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، ممن شملتهم حركة التنقلات الداخلية، التي اعتمدها اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، مهام عملهم الجديدة، لتنفيذ الخطة الأمنية التي تستهدف مواجهة الخارجين عن القانون، والقضاء على بؤر الإجرامية.

وشملت حركة التنقلات عدد كبير من الضباط، أبرزهم، تولى العقيد على عبد الكريم منصب مفتش مباحث شمال أكتوبر، بعد أن كان يتولى منصب رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، وتولى المقدم إكرامي البطران منصب رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر.

كما شملت الحركة تولى الرائد هاني الحسيني رئيس مباحث شرطة المرافق، بعدما كان يتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، وترقية الرائد حسام العباسي معاون مباحث قسم الدقي، إلى منصب رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم.

كما شملت حركة التنقلات، تولى الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، منصب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، خلفا للرائد أحمد ممدوح الذي تم نقله ليتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية.

وتولى الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم العمرانية، منصب رئيس مباحث قسم العمرانية، وتولى المقدم أحمد نصر منصب وكيل فرقة مباحث بقسمي شرطة أول وثان أكتوبر، وتولى العقيد أحمد نجم منصب مفتش مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، وتولى الرائد عمرو فاروق منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، قادما من رئاسة قسم شرطة الحوامدية.

وشملت حركة التنقلات أيضا، تولى الرائد محمد طبلية منصب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قادما من رئاسة مباحث قسم البدرشين، خلفا للمقدم محمد الجوهري، الذي تولى منصب وكيل فرقة مباحث قسمي شرطة الطالبية والعمرانية، كما تولى الرائد أحمد عكاشة منصب رئيس مباحث مركز البدرشين.