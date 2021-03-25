شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الهجرة والرى يعقدان لقاء مفتوح مع الشباب الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطى، حيث تم عقد لقاء مفتوح مع شباب الدارسين بالخارج، عبر تطبيق "زووم"، لمناقشة أهم القضايا المصرية في الوقت الراهن والاستماع إلى وجهات نظر الشباب الدارسين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

وتضم الاستراتيجية بالأساس مركزًا للحوار تحت عنوان "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج وجمعهم لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي.