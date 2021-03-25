الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع "المرأة العربية" من جامعة الدول العربية

القاهرة - سامية سيد - حصلت الإعلامية المصرية منى الشاذلي على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية، وذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد ابو الغيط، ود. راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.