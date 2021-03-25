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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع "المرأة العربية" من جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصلت الإعلامية المصرية منى الشاذلي على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية، وذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد ابو الغيط، ود. راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.
الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية من جامعة الدول العربية
وجاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة تقديرا للدور الإيجابي الذي تلعبه الإعلامية منى الشاذلي، في دعم مشاريع التعليم والصحة عبر سنوات طويلة.
الإعلامية منى الشاذلى
وتعد الإعلامية منى الشاذلي من أكبر الإعلاميين الداعمين لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين.
تكريم الإعلامية منى الشاذلى بجامعة الدول العربية
يذكر أن درع المرأة العربية يقدم لشخصيات نسائية إيجابية فى العالم العربي بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الاتحادات والجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية.
الإعلامية منى الشاذلى تحصل على درع المرأة العربية
جامعة الدول العربية تكرم الإعلامية منى الشاذلى
درع المرأة العربية
منى الشاذلى مع د. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وأمين الاتحاد العربي للتنمية ود. ماجي الحلواني
منى الشاذلى
منى الشاذلي وراندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمقر جامعة الدول العربية