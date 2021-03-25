شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يزور مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبصحبته مسئولى الإدارات التى ستتولى استلام مقر الوزارة الجديد وإجراء تجارب التشغيل علي أرض الواقع، حيث تأتى الزيارة في إطار استعدادات الحكومة للانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الوزير إلى شرح من المسئولين حول الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الوزارة، كما قام بتفقد مكونات مبنى الوزارة ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التى تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، حسب البيان الصحفى، إن ما يجرى على أرض مصر الآن من مشروعات أنما هو في حقيقته نقلة حضارية غير مسبوقة وأن القيادة السياسية في مصر قد تحدت كل الصعاب وواجهت كل المشاكل التي تركت لسنوات دون حلول.

وأضاف فؤاد، أن جموع الشعب المصرى تنتظر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، وأن أدق وصف له هو ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه الجمهورية الجديدة، وأن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتي الذى يستطيع العبور إلي المستقبل بدروع العلم والمعرفة، وأنه يجب أن يفخر كل مصرى بأن مصر استطاعت تحقيق هذا الحلم في ظل ظروف عصيبة وتراجع اقتصادى على مستوى العالم أجمع وفى ظل جائحة فيروسية غير مسبوقة، ولولا قوة مصر قيادةً وشعباً لم تكن تستطيع تحقيق ذلك، وأن الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية فى هذا المجال لا يمكن إغفاله، ودونه ما تحقق هذا الحلم، ورغم كل الجبهات التي تدافع عنها قواتنا المسلحة إلا أنها إستطاعت أن تسبق الزمن وأن تدير منظومة التطوير والبناء بمنتهى الإلتزام والدقة والحسم.

واستكمل الوزير: "أنه لا يمكن أيضاً إغفال الدور الذى يقوم به رئيس الوزراء ومعاونيه في متابعة كل كبيرة وصغيرة في هذا الحدث وإصداره التعليمات الدقيقة لكل الوزارات لاتباع المنهجية التي وضعتها رئاسة الوزراء والتي تم تنفيذها من كافة وزارات وجهات الدولة".

واختتم الوزير تصريحاته عقب الزيارة بأن ما يقدم الآن من تضحيات سيجنى ثماره الأجيال القادمة من شعب مصر.