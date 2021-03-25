شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى لسفير الإمارات: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم الشرعى والإفتائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء ودولة الإمارات الشقيقة.

وفى بداية اللقاء، توجَّه المفتى بخالص العزاء إلى السفير، وإلى دولة الإمارات حكومة وشعبًا فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية بدولة الإمارات العربية الشقيقة الذى وافته المنية صباح أمس الأربعاء.

وأكد مفتى الجمهورية، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة وما يسودها من محبة وإخاء وتعاون متبادل على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تشهد تقدمًا وازدهارًا.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية على استعداد كامل لتقديم كافة أشكال التعاون فى مجال الإفتاء مع دولة الإمارات الشقيقة بما يشمله من أشكال الدعم الشرعى والإفتائى.

من جانبه، أكد الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير الإمارات، أن بلاده حكومة وشعبًا يكنون كل الحب والتقدير ومشاعر الأخوة للشعب المصرى، وأن التعاون بين البلدين فى تطور دائم ومستمر خاصة خلال السنوات الأخيرة فى كافة المجالات والأصعدة.

كما أثنى، على الدور الكبير الذى يقوم به المفتى ودار الإفتاء المصرية فى نشر صحيح الدين، ومواجهة الفكر المتطرف الذى بات يهدد الجميع، وهو الأمر الذى نحتاج إليه فى هذا الوقت بالذات.