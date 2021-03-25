شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن أبطال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصرى، يحملون فى أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته.

جاء ذلك خلال زيارته عدد من المرضي والمصابين من أبطال القوات المسلحة للاطمئنان علي صحتهم، والذين يخضعون حاليًا للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، فى حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال مهامهم فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأمر بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبهم، أعرب المرضى والمصابون عن خالص امتنانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.