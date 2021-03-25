القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة دفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لجراج جسر السويس ومحيطه وكذا موقف "ميني باص" النزهة ومحطة مترو النزهة وموقف السرفيس، فضلاً عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم لمنطقة الألف مسكن ومحطة مترو الألف مسكن.

يأتي ذلك استمراراً للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمحطتي قطار مصر وسيدي جابر وعدد من المواقف الجماعية فضلاً عن عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية وعدد من القرى والمناطق التي تقع في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية وتشهد كثافة عالية للمواطنين.

كما تم توزيع "الماسكات" الطبية على المواطنين في الأماكن التي تشهد تردد المواطنين عليها بشكل مكثف بما يسهم في توفير أقصى درجات الوقاية حفاظاً على سلامتهم.

وقامت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة.

وأكدت القوات المسلحة، على أن ذلك يأتي في إطار تقديم إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا؛ بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم.