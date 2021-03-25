ضياء رشوان يشكر رئيس الوزراء لموافقته على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين باسمه شخصيا وبالنيابة عن كل الصحفيين أعضاء النقابة، عن خالص شكره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، على استجابتهم لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ودعم النقابة للمعاشات والبطالة، معربا عن تفهم الصحفيين للأوضاع المالية والاقتصادية للدولة المصرية، والتي تمت هذه الزيادات في ظلها.

وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20% بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بـ 10 ملايين جنيه، ودعم بدلات "إعانة البطالة" للصحفيين "المتعطلين"، بـ 20 مليون جنيه، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والانتقال إلى "مصر الرقمية"، بما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال في بناء الوعي الوطني، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.