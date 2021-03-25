جثة مُمزقة في الشقة.. العثور على "بودي جارد" مقتولا بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور جثة "بودي جارد" بها طعنات متفرقة داخل شقة بالتجمع.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ لغرفة عمليات النجدة، من الأهالي بوجود شخص مقتول داخل شقة سكنية بالتجمع، توجهت على الفور قوة أمنية من القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة شخص بها طعنات متفرقة.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بنقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.