شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن أبطال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصرى يحملون في أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته- جاء ذلك خلال زيارته عدد من المرضى والمصابين من أبطال القوات المسلحة للاطمئنان على صحتهم، والذين يخضعون حاليًا للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لإستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأمر بتوفير كل الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة حالتهم الصحية

من جانبهم، أعرب المرضى والمصابون عن خالص إمتنانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التي تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى