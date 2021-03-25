شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسو مبادرة فكرتك ثروتك: هدفنا بناء قدرات شباب قادر على خوض سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر أعمال الدورات التدريبية لمبادرة «فكرتك.. ثروتك»، التي تستهدف أكبر عدد من الشباب في مصر بجميع المحافظات، بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات والمصانع في مختلف المجالات، وذلك في إطار أحد أبرز الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.

انطلقت منذ أيام أعمال دورة جديدة في مجال معالجة القمح ومنتجاته مقدمة تحت رعايه ومنتجات إحدى أشهر الشركات المعنية بالصناعات الغذائية والتي تمنح الفرصة لمسؤولي الجوده في المطاحن ومصانع المكرونه والمخبوزات وجميع منتجات الدقيق بالتعاون مع مبادره فكرتك ثروتك.. حقق حلمك وذلك على مدار أربعة عشر يوما على التوالي.

من جانبه قال مؤسس مبادرة فكرتك.. ثروتك، ربيع البرديسي، هي فرصة جديدة ومهمة لتأهيل الشباب لسوق العمل المصري وتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف القطاعات السابق ذكرها والتي تتضمنها الدورة التدريبية، وبالفعل شهدت الأيام الماضية اقبال عدد من الشباب المصري من خريجي كليات الزراعة والعلوم والتجارة لتلقي دورات المنحة المعلن عنها على يد نخبة من الاساتذة في مجالات الجودة والتطوير وتكنولوجيا الخبز ومنهم د. على غازي- مدير مركز تكنولوجيا الخبز .«

على الصعيد الآخر يقول د. فهد جاهين أحد مؤسسي المبادرة «لأننا جميعا على وعي تام بان هناك دور واجب علينا تجاه مجتمعنا للمساهمة من خلاله في تنمية قدرات الشباب، انطلقت فكرة مبادرةتطوعية تضم عقول وكوادر لديها تجارب ناجحة في مجالاتها سواء من خلال مساعدة رواد الأعمال على التعرف على أحلامهم وبلورتها في خطط أعمالحقيقية، واستغلال كامل طاقتهم، ووضع خريطة واضحة لتحقيق أهدافهم على يد خبراء متخصصين في المجالات التي تساعد صاحب الفكرة على البدء في تجربته الخاصة، أو من خلال اعتماد أساليب مبتكرة وشركاء متعددين من خلال ورش_عمل صممناها كفريق عمل للمبادرة، وتتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية والتدريبية والتحفيزية، لتوفير تسهيلات وخبرات وأماكن تدريب وتأهيل من خلال ورش العمل للمساهمة في بناء قدرات الشباب من خلال تقديم التدريب والخبرة، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، ودراسات المشروعات وريادة الاعمال .

أيضا تؤكد سلوى محمد على، أحد مؤسسي المبادرة على مدى اهمية الدور الرئيسي للمبادرة قائلة :«بايجاز شديد مبادرتنا تحاكي الشباب في كل مكان، فهي البوصلة الحقيقية للشباب وللمرأة ولرواد الأعمال في جذب الفكرة الجديدة اللامعة الإبداعية إلى اتجاهها الصحيح واعطائها الاهتمام والرعاية وتوجيه كافة الوسائل لإخراجها بأفضل صورة ...مرورا بعمل دراسة الجدوي المناسبة لتقييم نسب النجاح إلى إنارة الطريق لعدد من مصادر التمويل المختلفة ثم ترويج الفكرة إعلاميا حتي التأكد من تسويقها بالشكل اللائق التي تستحقه، في الوقت ذاته لم نغفل المبادرة عنصر التدريب من اجل تأهيل شبابنا لخوض سوق العمل من خلال الاستفادة من خبرات بارزة في مجالات مختلفة ومتعددة.

مؤسسين مبادرة ثروتك فكرتك