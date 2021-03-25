شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب بمصر وعالميا بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر فجأة في الثالثة من عصر اليوم، الخميس، 25 مارس 2021، بعدما حقق انخفاضا ملحوظا منذ الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لتأثره بالإرتفاع سعر الذهب عالميا والذى قفز للأعلى بعد تصريحات محافظ الاحتياطى الاتحادى التي ادلى بها اليوم.

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار لتأثره بسعر الذهب عالميا والذى يشهد عدم استقرار أيضا بسبب مخاوف الموجة الثالثة من فيروس كورونا «كوفيد-19»، وتوقعات بفرض ضرائب أنريكية جديدة، واتجه المتداولين إلى البحث عن الملاذ الآمن من خلال الاستثمار في الدولار والذى تربطه علاقة عكسية مع المعدن الأصفر.

ارتفع سعر الذهب عالميا بقوة من مستوى 1،726 المنخفض، وصولًا لـ 1.744 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بعض الشيء عن ذروته المسجلة خلال اليوم بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الخميس أن أي تغييرات في السياسة الحالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ستأتي «تدريجيا وبشفافية كبيرة» فقط بعد أن يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، مؤكدا عدم رفع الاسعار قائلا سيتم النظر في زيادات الأسعار فقط «عندما يتعافى الاقتصاد بالكامل تقريبًا.»

وفى مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، 772.58 جنيه ، بينما كان قد سجل في الثانية عشر ظهرا، 766.46 جنيه، وكان قد سجل 769.14 جنيه، في نهاية تعاملات الأربعاء.

ويتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض سعر الذهب مرة ثانية بسبب ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوياته منذ 4 شهور وهو ما يشجع المستثمرين للجوء اليه كملاذ آمن.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية في منتصف تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021

1-سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 882.95 جنيه وعالميا 56.09 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 809.37 جنيه وعالميا 51.42 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 772.58 جنيه وعالميا 49.08 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 662.21 جنيه وعالميا 42.07 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 515.05 جنيه وعالميا 32.72 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 441.48 جنيه وعالميا 28.05 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 367.90 جنيه وعالميا 23.37 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,180.66 جنيه وعالميا 392.66 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،462.85 جنيه وعالميا 1,744.75 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 88,295.10 جنيه 5,609.49 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 882،951.03 جنيه وعالميا 56,094.93 $

سعر الذهب في بداية تعاملات صباح الخميس 25 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 880.11 جنيه 55.72 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 806.77 جنيه 51.08 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 770.10 جنيه 48.75 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 660.08 جنيه 41.79 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 513.40 جنيه 32.50 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 440.06 جنيه 27.86 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط 366.71 جنيه 23.22 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6,160.79 جنيه 390.03 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،374.56 جنيه 1,733.05 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 88,011.27 جنيه 5,571.89 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 880،112.67 جنيه 55,718.85 $

سعر الذهب في مصر وعالميا في نهاية تعاملات يوم الاربعاء 24 مارس2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.02 جنيه وعالميا 55.78 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 805.77 جنيه وعالميا 51.13 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.14 جنيه وعالميا 48.81 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.27 جنيه وعالميا 41.83 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.76 جنيه وعالميا 32.54 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.51 جنيه وعالميا 27.89 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.26 جنيه وعالميا 23.24 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6،153.14 جنيه وعالميا 390.45 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،340.60 جنيه وعالميا 1،734.90 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87،902.06 جنيه وعالميا 5,577.83 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،020.60 جنيه وعالميا 55،778.25 $

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