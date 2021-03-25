شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين العميد طارق لطفي رئيسا لمجلس مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر، تعيين العميد طارق لطفى ، رئيسا لمجلس مدينة الأقصر، خلفا للعميد أيمن الشريف، الذي تم تصعيده سكرتيرا عاما لمحافظة جنوب سيناء.

بدأ العميد طارق لطفي عمله في المحليات في يناير 2017، بتوليه منصب رئيس مدينة دهب، وبعدها في 25 سبتمبر من نفس العام تولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، ثم تولى منصب رئيس مركز ومدينة البصيلة، ومنها لمنصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.