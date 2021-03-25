شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات بمناسبة احتفالات عيد الأم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن احتفالات «عيد الأم»، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، واللواء محمد عز نائبا عن مدير الأمن والعميد عبداللطيف أبوالخير المستشار العسكري، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن مديرية أوقاف القليوبية، وامصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لجمعية الشبان المسلمين، والمهندسعلي عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة، وأسر الأمهات المكرمات.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمات للحضور، وبعض الفقرات الفنية وأغاني عن الأم وأناشيد وطنية، قدمها عدد من أطفال المدارس، وفيديو عن الأمهات المثاليات، ثم قام السيد المحافظ بتوزيع الهدايا التذكارية وجوائز المسابقة على الأمهات المثاليات.

وقدم المحافظ، التهنئة لأمهات مصر عامة والقليوبية خاصة، بمناسبة عيد الأم لافتاً إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله، موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات مقدما التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات، التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أولادها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية تقديرا لدورها العظيم في خدمة أبنائها ووطنها.

ونوه أن السيدة المصرية لها تاريخ طويل من الكفاح والتضحية والنضال على مر العصور، فالأمهات هن من يصنعن الأوطان وهن من يضعن مبادئ الوطنية والولاء وحب العمل والإخلاص والإرادة في نفوس الشباب منذ الصغر، موضحا أن الاهتمام بدعم المرأة ضرورة حتمية وهامة لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحفاظ على النشء من الأفكار المتشددة والمتطرفة، عن طريق التربية السليمة والصحيحة طبقاً لتعاليم الأديان السماوية السمحة.

شملت قائمة التكريم 16 من الأمهات المثاليات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة ضمن مسابقة الأم المثالية والمنطبق عليهن الشروط لعام 2020_2021 وهن: فوزيةحامد محمد الأولى 2021، وحنان مصطفي مصطفي الثانية، واسماء محمد عبدالفتاح الثالثة، سامية صلاح محمود الرابعة، وعبير سيد ابو العلا الخامسة، وأحلام عبدالفتاح محمد السادسة، لواحظ لبيب محمود الأولى 2020، ومني عبدالفتاح على الثانية، هالة السيد محمد الثالثة، وعطيات مبارك صالح الرابعه، وعزه عبدالعزيز خليل الخامسة، وتوحيدة أحمد محمود السادسة، ورجاء محمد يونس السابعة، ومنال أحمد عبدالعزيز الثامنة، وماجدة عبدالخالق عرابي التاسعة، واخيرا فوزية أحمد محمد العاشرة.

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات