شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق: استمرار متابعة العمل بمنظومة النظافة بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف رئاسة مركز ومدينة دسوق، تم متابعة العمل بمنظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشؤون القرى سند أبو كيلة، محمد جميل ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق والتأكد من استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، وذلك تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية بمحلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب

وتم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى وكفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد الشوارع، بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال شد الفرد الخامس وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، واستمرار العمل على فض أي تجمعات، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكل المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط، ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب.

اقرأ أيضا:

رئيس مدينة دسوق تتابع منظومة العمل بقطاع النظافة في القرى

النظافة

النظافة

النظافة