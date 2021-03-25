شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الخميس، تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 26 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع مهربة جمركيا و3 قضايا مخابز بلدي، 2 قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و3 بيع بازيد من التسعيرة و7 عدم إعلان عن الأسعار، و10عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.