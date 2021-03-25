شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا البدء في تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والذي يتكون من 12 عنبر للتربية وسيتم التشغيل على 3 مراحل، المرحلة الاولي تضم 4عنابر بإجمالي 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبي للمشروع، ثم يليها باقي المراحل.

وأضاف المحافظ أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة منذ عدة سنوات، منها مشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل والذي تم البدء في تشغيله تجريبيا أمس الأربعاء.

وأوضح المحافظ أن مذكرة التفاهم شملت أيضا تشغيل مشروع المجزر الالي بالمنطقة الصناعية، حيث سيجري تشغيله قريبا لارتباطه بمشروع عنابر التربية.

أكد المحافظ حرصه الشديد على دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وهنأ المحافظ العاملين بالمشروع ببدء العمل به، مطالبا بالحفاظ عليه والإخلاص والجدية، معربا عن سعادته لتشغيل المشروع ليصبح فاتحة خير على اهل المحافظة ومصدر للرزق وداعم للنشاط الاقتصادي في المحافظة.