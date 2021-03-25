شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يشدد على متابعة شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء على خدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

وأشار عقب لقائه مع بعض المواطنين للشكوى من انقطاع الكهرباء إلى توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة العمل على تذليل المعوقات والعقبات أمام المواطنين وتيسير الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.. منوها إلى تواصل مع المسئولين بشركة توزيع الكهرباء والعمل على اصلاح الأعطال وحل شكاوى المواطنين.

وأصدر توجيهاته إلى كافة المسئولين ومديرى الادارات بالتواصل المستمر مع المواطنين لمتابعة الشكاوى الخاصة بهم والإستجابة السريعة لحلها.

كما أكد على تفعيل جميع الإدارات الخدمية لإستقبال المواطنين والاستماع إلى أية مطالب أو شكاوى والتدخل السريع لحلها وتحقيق المطالب لتوفير المعيشة والحياة الكريمة لهم وتخفيف المعاناه عنهم.