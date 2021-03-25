شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الجرعة الثانية للحملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن تدشين إطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، والمقرر بدؤها اعتبارا من يوم الأحد القادم ولمدة 4 أيام.

وأشارت مديرية الصحة في بيان لها إلى أنه تم التدشين لإطلاق الحملة بالتعاون المشترك بين مديرية الصحة وعدد من مديريات الخدمات والمصالح الحكومية ومجالس المدن والأحياء، منها التربية التعليم والمنطقة الأزهرية والأوقاف وغيرها .. حيث يقوم المثقفون الصحيون بزيارة المصالح الحكومية ومديريات الخدمات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن للتنسيق على تنفيذ الحملة بالمشاركة في حث المواطنين على الإقبال على الحملة وتطعيم أطفالهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحى أن هناك خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة ، مشيرا إلى زيارات المثقفين الصحيين لتسليم مخاطبات الصحة للجهات المختلفة للإعلام عن الحملة القومية للتطعيم بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.. إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة وتحديد مواعيدها وأماكن تواجدها من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.. علاوة على إعداد استراتيجية جديدة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالتنسيق مع مختلف الجهات ومرافق الخدمات.