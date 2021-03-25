شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة بالدقهلية تفوز بمنصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الدقهلية فوز الطالبة هاجر نادر الطالبة بالصف الاول الثانوي بمدرسة الثانوية بنات بمنصب أمين مساعد اتحاد طلاب الجمهورية.

وكانت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية شاركت في انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أمس، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الأول لاتحاد طلاب الجمهورية عبر برنامج المحادثة الفورية، ونافست خلاله على منصب الأمين المساعد للاتحاد.

وقال على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية « إن انتخابات المكتب التنفيذي أسفرت عن فوز ابنتنا هاجر نادر بمنصب الأمين المساعد وإنه لشرف كبير أن تُمثل الدقهلية في منصب الأمين المساعد ».

ووجه التحية للطالبة هاجر نادر قائلا « تحية كبيرة لابنتنا لفوزها بهذا المنصب وأنها قدوة جيدها لزملائها بجميع مدارس المحافظة ، وأتمنى لها المزيد من التفوق وأن تكون سفيرة لمحافظتها ».

شهد وقائع الانتخابات، الدكتور حازم الألفى، مدير عام إدارة الخدمات الدكتور وعبدالغنى الغازي موجه عام التربية الاجتماعية، وأحمد هلال مدير إدارة الخدمات، وخالد محمد، مدير الشؤون القانونية، ومكتب التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية بالمديرية.