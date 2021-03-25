شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مكافحة الحشرات والبعوض بحي المساعيد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عملها في مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات وتطهير المناطق السكنية والمصالح الحكومية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

وأكد المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش أنه تم بالتنسيق مع رئيس حى المساعيد بالعريش تغطية برك المياه الموجودة في حى الشرابجة ومنطقة الشاليهات بالمساعيد وبعض المناطق المجاورة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ لتقليل كثافة البعوض، كما تم تطهير المصالح الحكومية والمعهد الفنى للتمريض تطهيرا احترازيا ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن أعضاء فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش يضم كل من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش، والفنيين كمال السيد والسيد السنوسى ومحمد شحاتة ومحمد اسماعيل وأحمد على ونافذ عبده مسلم.