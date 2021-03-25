شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر «المسار الرقمي.. اتجاهات حديثة في التعليم» بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مؤتمر «المسار الرقمي.. اتجاهات حديثة في التعليم»، بمدينة شرم الشيخ،بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، ،و الذي تنظمه مؤسسة لونجمان ويورك بريس المتخصصين في التعليم لمدة 4 أيام، وذلك لمناقشة إدخال كافة وسائل التكنولوجيا الرقمية كاتجاه حديث في التعليم. يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم للقطاع التكنولوجي، وعدد من قيادات الوزارة.

وفى كلمتة رحب محافظ جنوب سيناء بالحضور على ارض مدينة شرم الشيخ الساحرة حاضنة المؤتمرات والمنتديات العالمية والاقليمية والوطنية، واشاد بالقضايا المطروحة من خلال المؤتمر بما يشكلة التعليم من حجر الاساس والزاوية لأى تقدم للأمم عبر التاريخ واشاد بدخول التعليم في مصر إلى افاق المسار الرقمى والاخذ بأحدث الوسائل التكنولوجيا المتطورة والذى اصبح خيارا استراتيجيا للحاق بركب الدول المتقدمة في مجال التعليم وتحقيق الريادة لمصرنا الحبية وتمنى نجاح المؤتمر والخروج بأفضل التوصيات.