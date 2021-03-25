شكرا لقرائتكم خبر عن «الغربية» تتلقى 153 ألفا و722 طلب تصالح بإجمالي 955 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 153 ألف و722 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 955 مليون و536 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول(١٩٨٠) طلب، رفض (٣٢٠) طلب، وجاري فحص عدد (١٥١٤٢٢) طلب، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.