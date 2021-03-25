شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطنى موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.