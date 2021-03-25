شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم، فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية وانتظمت حركة الملاحة، حيث بلغ إجمالى حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 133246 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 456 حاوية مكافئة.

كما تم دخول وخروج 1096 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة، وفى ذات السياق، فقد بلغت إجمالى عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ 42 سفينة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائى والأرضى.