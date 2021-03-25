شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أحمد محمد عبد الله خليفة، أخصائى جراحة الِعظام بمستشفى شبرا العام، الذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (411) من شهداء الأطباء.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء أمس الأربعاء، كل من: الشهيد الدكتور محمود حامد نظامى، استشارى القلب، والشهيد الدكتور هشام زكى أبو خوخ استشارى حميات والمدير السابق لإدارة الطب الوقائى بدمياط، والشهيد الدكتور على محمد سالم مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية، كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن سيد استشارى الجراحة العامة والمسالك البولية، ومدير سابق استقبال مستشفى بولاق العام، بعد وفاتهم إثر الإصابة بكوڤيد 19.

ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيدا، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيدا، وهو ما يعكس ارتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيدا فى مايو 2020، و50 طبيبا فى يونيو 2020، و23 طبيبا فى يوليو 2020، و22 طبيبا فى أغسطس الماضى، و22 شهيدا فى سبتمبر الماضى، و12 شهيدا فى أكتوبر الماضى، و24 شهيدا فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيدا خلال ديسمبر 2020.