شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُسلم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم ، بتسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" بمركز شباب بالجزيرة .

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدراجات التى تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، و تم التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية ، لافتاً إلي أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة تضمنت توزيع 1900 دراجة بمختلف المحافظات .

وأشار الوزير إلي أن المبادرة تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، واستخدام الدراجات في إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا .

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أطلقت ثلاثة مراحل من مبادرة «دراجتك.. صحتك» ولاقت اقبالًا كبيرًا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها .

وعلي هامش تسليم الدراجات ، قام وزير الرياضة بجولة تفقدية داخل مركز شباب الجزيرة ، وتفقد ورش فنية للطلائع ، ومعرضاً للمنتجات الحرفية واليدوية ، ذلك في إطار الاحتفالات بشهر المرأة ، كما تفقد بعض الأنشطة بصالة الفنون القتالية ، واستمع لمشكلات ومقترحات بعض رواد المركز .