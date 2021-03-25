شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى باريس يبحث مع نواب مجلس الشيوخ الفرنسى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس مع مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الفرنسى، مجمل العلاقات الثنائية بين البلديّن والتى تشهد زخماً هاماً على كافة الأصعدة .

وذكرت الخارجية اليوم الخميس، ان السفير استعرض أهم ملامح ومميزات البرلمان المصرى المنتخب بمجلسيه، مركزاً على دور مجلس الشورى الجديد فى الحياة التشريعية.

كما سلط السفير علاء يوسف الضوء على الجهود التى تقوم بهل الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى فى ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتزايدة .

وأشار إلى ما حققته مصر على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة، فضلاً عن جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وإعمال دولة القانون والمؤسسات، حيث تحدث عن إنشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان المنوط بها إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية فى هذا المجال، بالإضافة إلى التنويه لمكتسبات المرأة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما المشاركة النسائية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أثمرت عن انضمام أكبر عدد من السيدات إلى البرلمان المصرى عبر التاريخ.

كما استعرض التطورات على الصعيد الاقتصادي من واقع المؤشرات الإيجابية التي تصدرها المؤسسات الدولية والتي تؤكد تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال عام 2019-2020 على الرغم من جائحة كورونا، فضلاً عن استمرارها كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى فى أفريقيا.

وأشار السفير علاء يوسف إلى الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها مصر فى مواجهة جائحة كورونا، ولا سيما فى المناطق السياحية من أجل استمتاع السائحين بالمقاصد المختلفة مع توفير أعلى درجات الأمان والوقاية لهم.

ورداً على استفسارات تناولت عدداً من الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، أطلع السفير يوسف النواب الفرنسيين على تطورات ملف سد النهضة، مؤكداً حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم للملء والتشغيل يراعى مصالح الجميع، ودون الإضرار بالمصالح المائية لمصر.

