شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تنظم قافلة لرصد الملوثات البيئية بقرية الدير بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قافلة لرصد الملوثات البيئية بقرية الدير التابعة لمركز طوخ، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف كلية العلوم.

شارك فى القافلة كل من الدكتور عطية قنديل، والدكتورة علياء عبد الحميد بقسم علم النبات، والدكتور محمد محمود باز، والدكتور محمد سعيد بقسم علم الحشرات، وقامت بعمل جولات تفقدية بقرية الدير والجمعية الزراعية بها وذلك فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وقالت الدكتورة نهاد البرقي، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع، في بيان صحفي الخميس، إنه تم عقد لقاء مع مدير الجمعية الزراعية وعدد من الموظفين للوقوف على أهم المشكلات التى تواجه أبناء القرية وعمل زيارة ميدانية لعدد من المواقع البيئة لأخذ عينات وتحليلها، مشيرة إلى عمل مناقشة حول مبيدات القوارض والحديث منها المستخدم فى مجال المكافحة وأهمية تبديل وتوفيق المبيدات المستخدمة فى الزراعة لتقليل مقاومة الآفات نحو المبيدات الزراعية.

وأشارت البرقي إلى أنه تم اخذ عينات مياه لإجراء التحاليل اللازمة بمعامل كلية العلوم للوقوف على مدى حالة المياه وجودتها، بالإضافة الى التوعية بأهمية استهلاك المياه والتعامل الصحي مع مياه الرى، كما شملت أعمال القافلة زيارات ميدانية لعدد من حقول الفراولة والذي تتميز به قرية الدير.