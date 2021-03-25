شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم قبل 8 إبريل 2021 .. وظائف خالية في شركة مياه الشرب بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر إعلان التوظيف رقم 1 و 2 لسنة 2021 والمنشور بشهر مارس 2021، عن حاجتها إلى شغل وظائف خالية للحاصلين علي المؤهلات العليا في عدد من التخصصات والوظائف المختلفة.

ـ ووردت الوظائف الخالية بالإعلان كما يلي :

1 - أخصائي خدمة عملاء ( اعلان رقم 1 لسنة 2021 )

2 - أخصائي علاقات عامة ( اعلان رقم 1 لسنة 2021 )

3 - أخصائي موارد بشرية ( اعلان رقم 2 لسنة 2021 )

- الشروط الطلوبة للتقدم للوظائف:

بالنسبة لوظيفة أخصائي خدمة عملاء يشترط أن يكون حاصل علي بكالوريوس تجارة او نظم معلومات بتقدير عام جيد علي الاقل.

بالنسبة لوظيفة اخصائي علاقات عامة يشترط أن يكون حاصل علي بكالوريوس إعلام بتقدير عام جيد علي الأقل.

بالنسبة لوظيفة أخصائي موارد بشرية يشترط أن يكون حاصل علي ليسانس حقوق بتقدير عام جيد علي الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في 1/3/2021.

أن يكون مقيما بالقاهرة.

أن يكون ادى الخدمة العسكريه او اعفى منها طبقا للقانون .

أن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فاكثر.

أن يجتاز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية بدرجة نجاح 50 ٪ فأكثر.

أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

الأوراق المطلوبة :

1- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- صورة شهادة تادية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5- اصل صحيفة حالة جنائيه حديثه.

طريقة التقديم :

يبدأ التقديم بداية من من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من يوم الاحد الموافق 28/3/2021 حتى يوم الخميس الموافق 8/4/2021.

وتقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة الكائن ( 9 ش الفردوس - أمتداد شارع احمد سعيد - الوايلى - القاهرة - امام شركة تاكی ) خلال الفترة الموضحة اعلاه ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد او الايميل ويقدم على النموذج المعد لذلك ويرفق به صور.

يتم الاعلان عن المواعيد الاختبارات التحريرية والشفويه والمقابلة الشخصية ونتائج الاختبارات بلوحة الاعلانات بمقر الشركة (42 شارع رمسيس - الأزبكية - القاهرة - امام جامع الفتح).

- اعلان التوظيف رقم 1 لسنة 2021 من شركة مياه الشرب بالقاهرة

- اعلان التوظيف رقم 2 لسنة 2021 من شركة مياه الشرب بالقاهرة